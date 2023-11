Nadia Ferreira habla como nunca antes sobre su vida junto a Marc Anthony

Nadia Ferreira se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida no solo a nivel profesional, sino personal. Así lo dio a conocer la famosa en una reciente entrevista para la que abrió su corazón y se mostró como nunca antes.

Fue frente a las cámaras del programa de televisión ‘En casa con Telemundo’ que la paraguaya rompió el silencio sobre esta nueva etapa de su vida en la que la maternidad y el matrimonio le han brindado una nueva perspectiva.

“Han pasado muchas cambios en mi vida, cambios positivos. De las mejores cosas que me han pasado es el tener mi familia, es algo que siempre soñé y me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida. Sin embargo, profesionalmente todavía me queda mucho por hacer”, contó a su entrevistador y amigo, Carlos Adyan.

A pesar de las críticas que recibió en su momento por dar un gran paso en su vida junto a Marc Anthony a su corta edad, Nadia Ferreira se dijo “muy feliz, amo a mi esposo, amo a mi bebé. Feliz, feliz, feliz de la vida; realmente, no puedo pedir más”.

Por si fuera poco, la famosa abrió su corazón sobre su matrimonio con el salsero. Argumentó que han formado un gran equipo y este se ha visto fortalecido aún más tras el nacimiento de su pequeño.

“Marc y yo somos muy unidos, y ahora también tenemos a esta nueva persona. Somos todos para uno, y uno para todos. Entonces, cuando necesitamos estar ahí con él, ahí vamos con mi hijo, me lo cuido, lo llevo conmigo, él también. Es importante poder apoyarnos. Hasta ahora no ha sido difícil, creo que vamos a seguir. Es cuestión de siempre hablarlo, logística, pero hemos estado bien”, detalló.

Con respecto a la maternidad, la finalista de Miss Universo 2021 apuntó que le ha cambiado la vida para bien: “Mi hijo me ha cambiado la vida. Lo más bello que me ha pasado, doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro igual. Realmente, es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar; es algo maravilloso“.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de darle un hermanito a su primogénito, Ferreira no dudó en contestar: “¡Sí, sí quiero tener más hijos! ¡Sí, claro!”.

