Joe Manchin no vislumbra el triunfo de un tercer partido político en el país en este momento

Joseph Manchin III, senador por Virginia Occidental, considera que en este momento resulta remota la posibilidad que un candidato representado por un tercer partido pueda imponerse en las elecciones presidenciales.

Durante una nueva entrevista otorgada al programa Watchdog Radio transmitido por una estación radiofónica de Virginia, el político de 76 años vislumbra que más allá de pensar en una nueva opción para elegir en la boleta electoral, se debería incentivar a los dos partidos preponderantes a voltear a los fundamentos por los cuales fueron creados para representar a la ciudadanía.

“Sé que un candidato de un tercer partido, yo o cualquier otra persona que quiera saltar a esa contienda, es realmente una posibilidad remota. Pero si se puede lograr un movimiento que permita mover a los dos partidos establecidos, el demócrata y el republicano, de regreso a dónde están sus raíces, de dónde vienen y lo que han podido producir durante todos estos años, pueden volver a cierta normalidad”, expresó.

Asimismo, el senador originario de Farmington, Virginia, es partidario de implementar reformas electorales que establezcan límites de mandato y otras estrategias enfocadas en brindarle la oportunidad de participar a otros ciudadanos en los cargos de representación.

“En este momento no se puede competir en el sistema que tenemos porque es un sistema cerrado. Sólo hay un duopolio de demócratas y republicanos; hay muy poca actividad”, señaló al respecto.

En su momento se contempló que Joe Manchin presentaría su candidatura a la presidencia. (Win McNamee / Getty Images)

Desgastado por los años que lleva participando en la vida política del país Joe Manchin reconoció la necesidad de no figurar más como senador.

“Después de meses de deliberaciones y largas conversaciones con mi familia, creo en el fondo de mi corazón que he logrado lo que me propuse hacer por Virginia Occidental. Tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida y decidí no postularme para la reelección al Senado de Estados Unidos“, indicó.

Sin embargo, el continuo defensor de las industrias de combustibles fósiles cierra la puerta ante mejores oportunidades para representar al país desde una posición más fuerte, esto en alusión a una posible candidatura presidencial.

Lo cierto es que hace un par de meses cobró fuerza la versión de que Manchin podría lanzar su candidatura apoyado por la organización independiente “No Labels”.

Sigue leyendo:

* Joe Manchin asegura que demócratas y republicanos se han olvidado de representar a los ciudadanos

* El controversial senador demócrata Joe Manchin no se presentará a la reelección

* Una posible postulación de Joe Manchin a la presidencia desata temor entre los demócratas