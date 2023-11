Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 23 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maribel Guardia: 87,697 Likes

Maribel Guardia (@maribelguardia) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,155,448 seguidores. La actriz es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maribel Guardia publicó una foto que logró 87,697 de me gusta. “Quiero compartir con ustedes el #arbolitodenavidad Yo quisiera adornarlo con Fortaleza, esperanza, Fe, amor eterno, coraje y bendiciones para ustedes y para nosotros, yo espero que el espíritu de la navidad entre por mi puerta trayendo un poquito de alegría a mi dolor Gracias a @adrianahuertadesign por mi precioso ”, indicó en su publicación.

2- Francisca : 19,062 Likes

Seguido de Maribel Guardia tenemos Francisca (@francisca), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 4,525,596 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 19,062 me gusta. “En este día de acción de gracias quiero agradecer en especial al @drmanuelroman por cambiar la vida de mi mamá. En julio de este año cuando vi a mi mamá en la celebración del cumpleaños de Gennaro en rep.dom. Me asuste muchísimo pensé que se moría. Estaba amarilla, hinchada, cojeaba. Francesco y yo antes buscábamos formas de ayudarla y simplemente nada nos funcionaba. Hasta que después de verla así la trajimos con nosotros y nos comprometimos a buscar maneras efectivas para ayudarla. ¡Esta vez algo si nos tenía que funcionar!Es cuando en mi búsqueda conversaba con mi compañera @astridriveratv acerca de mi preocupación y lo que quería lograr en mi mamá y ella me puso en contacto con el @drmanuelroman y allí cambió todo. A pesar de vivir en Puerto Rico aceptó ayudarnos!! Y empezamos a trabajar con el. De entrada me sorprendió su voz calmada, su manera de explicarnos las cosas para que entendiéramos, su optimismo, el cariño y la seguridad que nos dio desde el día uno de que todo iba a estar bien. Nos dio estructura, un plan de alimentación para mi mamá, un seguimiento diario que cambió los hábitos de mi madre que impedían mejoras en su salud. Ya mi mamá no esta amarilla, ya no está hinchada, no se pone insulina, perdió 39 libras y se siente mejor que nunca. Desde el fondo de mi corazón gracias Dr. mi mamá y yo no tenemos con qué pagarle!! Que Dios bendiga a esos profesionales de la salud que se entregan de corazón y ejercen su profesión comprometidos en ayudar y con mucha pasión. Feliz día de acción de gracias para todos ”, escribió la afamada instagramer en su último post de abajo.

3- Jacky Bracamontes: 18,647 Likes

La actriz Jacky Bracamontes (@jackybrv) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 8,593,242 followers. En su última publicación, Jacky Bracamontes ha logrado un total de 18,647 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Vestido hecho a la media para @jackybrv @missuniverse #foto @rafaelpulidophoto…#missuniverse #hellouniverse #miss #universe #missuniverso #rosa #mexico” y puedes verla justo debajo.

4- Thalia: 6,106 Likes

Thalia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 21,164,544 seguidores. En su cuenta (@thalia), la artista es conocida por postear fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recogió 6,106 me gusta. “2:20⏳thalia.com”, escribió en ella.

5- Adamari López: 3,322 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Adamari López, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 8,916,188 followers en Instagram. Sus posteos en (@adamarilopez) por supuesto que causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 3,322 likes. “Viviendo todos los días agradecida, feliz y también amando las oportunidades que me da la vida para seguir hacia adelante ! Happy Thanksgiving mi gente linda! Que disfruten y recuerden, abracen a sus seres queridos! .. @habiaunavezunafoto_ @habiaunavezunvideo ..#thanksgiving #accióndegracias #familia #alaia”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

