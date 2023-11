Padre de José Benavídez Jr. predice una gran sorpresa ante Charlo y nombra próximos rivales

José Benavídez Sr., padre y entrenador del Junior, predijo una gran sorpresa en la pelea que protagonizará con Jermall Charlo este sábado 25 de noviembre en Las Vegas y, confiado en la victoria de su hijo, mencionó tres posibles oponentes que podría enfrentar a continuación.

En la conferencia de prensa final de la cartelera que protagonizarán David Benavídez y Demetrius Andrade, Benavídez Sr. expresó que el Junior entrenó duro para este duelo con Charlo y lo ve muy motivado. El también entrenador indicó que los próximos rivales para su hijo podrían ser Caleb Plant, David Morrell o Jermell Charlo.

“Creo que para este campamento, Junior maduró. Él se despertó antes que yo para salir a correr. Pensé: ‘Vaya, nunca había visto esto’ y veo que está súper motivado. Creo que esta gente (el equipo Jermall Charlo) eligió a Junior porque, en su opinión, piensan que es una puesta a punto. Tienen que estar listos porque Junior entrenó muy duro para esta pelea y habrá una gran sorpresa“, dijo.

Los hermanos Benavídez compartirán la cartelera de este fin de semana ante Charlo y Andrade. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Me importa un cara** lo que hicieron. Me importa más lo que hicimos. Veo a Junior, tuvo un gran campamento, súper motivado, sin lesiones, y espero que no lo hayan tomado en serio porque eso me beneficia para lucir espectacular. Tal vez después de eso, podríamos pelear con Caleb Plant, y podríamos pelear con (David) Morrell y todos estos otros peleadores o tal vez su hermano (Jermell Charlo), ¿quién sabe? Así que espero que esté diciendo la verdad”, comentó.

Cabe destacar que Jermall Charlo regresa de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental. Durante ese tiempo, el CMB lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón a pesar de las críticas. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, declaró que su futuro dependerá de lo que ocurra en esta pelea frente a José Benavídez Jr.

En cambio, Benavídez Jr. es un contendiente veterano que debutó en la división de las 160 libras en agosto de este año cuando noqueó a Sladan Janjanin en el quinto asalto de la pelea y ahora tendrá la oportunidad que tanto ha esperado frente a Jermall Charlo, aunque su cinturón del CMB no estará en juego para este combate de 10 asaltos.

Jermall Charlo quiere demostrar que sigue siendo el mismo para conseguir una pelea con Canelo Álvarez. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Jermall Charlo, de 33 años, no ve acción desde junio de 2021 cuando derrotó a Juan Macías Montiel por problemas de salud mental. El campeón de peso mediano del CMB cuenta con marca invicta en el deporte luego de 32 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, José Benavídez Jr., de 31 años y hermano de David Benavídez, tiene récord de 28 triunfos (19 por la vía rápida), dos reveses y un empate en su carrera como profesional.

