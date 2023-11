Tuca Ferretti queda decepcionado de Javier Hernández tras declaraciones sobre selección de México

Ricardo “Tuca” Ferretti arremetió contra Javier Chicharito Hernández luego de las declaraciones del futbolista mexicano contra los medios que cuestionan a la selección nacional tras la clasificación a la Copa América.

“Sí, de esta declaración (decepcionado). Nunca había escuchado una declaración tan inadecuada de él como ésta. No está en sus cinco sentidos bien analizando. Se dejó llevar más por el corazón que por la cabeza”, comentó el ahora analista en la cadena ESPN.

Ferreti explicó que le sorprende esas declaraciones de Javier Hernández porque no se parece a la persona que conoció cuando fue su jugador en la selección de México hace algunos años.

“El centrado, el comprometido, el ecuánime. Para mí no es Javier Hernández. Nadie lo entrevista, él da una opinión queriendo juntar una equis cantidad de gente. La verdad me decepciona por el ser humano que conocí de Javier Hernández. No es. Lo que él diga, la verdad no es, no sé qué expresarte”, reiteró Ferretti en respuesta al exjugador del LA Galaxy.

¿Qué dijo Javier Hernández sobre la selección de México?

Javier Hernández hizo una transmisión en Twitch donde puso en contexto lo que logró la selección mexicana aunque sin dejar de lado que también necesita mejorar su juego y hacer más goles.

“No sabemos dimensionar y aceptar que las cosas no suceden como uno quisiera que sucedieran, como un quisiera, pero a fin de cuentas se da resultado. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Se puede jugar mejor? Sí ¿Se pueden meter más goles? Sí. Qué ching… que podamos mejorar e identificar todo eso y ponerlo en práctica en el Final Four de la Nations League con el pase a la Copa América”, dijo Hernández.

“Ves la diferencia que acepto lo que tú dices, pero qué ching… que todo eso que se identificó, el Jimmy Lozano va a trabajar en eso desde mañana. Qué ching… que ganó México 2-0 en la cancha del estadio Azteca ante Honduras. No negué ni mentí. Acepté todo lo que se tiene por mejorar, pero vean cómo se dice. Ustedes se dejan llevar por las formas de los medios de comunicación, del dramatismo, de lo peor y de lo mejor. Yo no”, finalizó el mexicano.

