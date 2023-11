Alicia Machado y Christian Estrada celebraron el Día de Acción de Gracias en familia

Luego de una polémica ruptura en redes sociales, todo parece indicar que Alicia Machado y Christian Estrada se encuentran más felices que nunca al retomar su relación. Prueba de ello es la reciente celebración de Día de Acción de Gracias que compartieron en familia junto a la hija de la ex reina de belleza.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la ex Miss Universo dio una probadita de lo vivido durante su cena de Thanksgiving, siendo uno de los detalles que más llamó la atención la presencia del actor y empresario.

En una de las postales que Machado compartió desde sus historias se le ve muy sonriente y enamorada junto a Christian Estrada mientras brindan y celebran en compañía de Dinorah, hija de Alicia, y una de sus mejores amigas.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues la ganadora de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” acompañó sus publicaciones con un emotivo mensaje que resonó dentro de las plataformas digitales.

“Un día especial para agradecer y sobre todo pensar y vivir el presente (…) Hoy agradezco mi salud por sobre todas las cosas, agradezco mi familia, tener a mi más grande apoyo conmigo siempre, mi madre, bendecida con la mejor hija del mundo, la niña de mis ojos”, señaló.

Christian Estrada también se volvió sujeto de los agradecimientos emitidos por Alicia Machado: “Hoy me siento tan amada y valorada por mi novio y agradecida de coincidir contigo en esta etapa de nuestras vidas mi amor; inmensamente agradecida por mis amigos que no me sueltan nunca de la mano y siempre hacen que mi vida sea más fácil, agradecida por tenerlos a ustedes, mis fans, en mi vida, me fortalecen…”, finalizó.

