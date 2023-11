Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de noviembre de 2023

ARIES

¡Carnerito, en el trabajo, ponle ese fuego a tus proyectos! No temas liderar, pero recuerda que la paciencia también es una virtud. En el amor, deja que esa chispa te guíe, pero no te olvides de escuchar. ¡El éxito llega cuando encuentras el equilibrio entre el coraje y la comprensión! No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. Ten mucho cuidado con noticias que tienen que ver con dineros podrías perder unos centavos por no saber hacer cuentas o invertir de manera correcta tu dinero. Hay días en los cuales te deprimes mucho o sientes que no avanzas, descansa un poco y no te estreses, dale tiempo al tiempo para que las cosas y el río tome su cauce.

TAURO

¡Taurito, en la oficina, perseverancia es tu clave! No te desanimes, sigue construyendo tu imperio paso a paso. En el amor, muestra tu afecto con gestos sólidos. ¡A veces, una cena casera y una noche acogedora valen más que cualquier regalo ostentoso! No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Despréndete de todo eso que te lastima y hace daño y dile adiós, cierra el baúl de los recuerdos y comienza a ver tu vida de una manera distinta haciendo a un lado todo lo que te lastimó y te tuvo viviendo de rodillas por tanto tiempo. Los sueños se materializan cuando se es constante.. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tu lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Cuidado con tus cambios de conducta y con amores del pasado que retornan, pero solo a incomodar tu presente y darte lata. Persona piel blanca te trae en chismes y sin darte cuenta te está perjudicando.

GÉMINIS

¡Géminis, en el trabajo, despierta esa versatilidad tuya! La comunicación es tu aliada, pero profundiza en lo que haces. En el amor, tu habilidad para adaptarte es una joya, pero no te quedes solo en la superficie. ¡La conexión real es la que cuenta! Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. No basta con decir la verdad ahora tendrás que mostrar con pruebas que lo que dices es lo que realmente sucedió, hay personas que no te miran con buenos ojos y que buscarán maneras de fregarte o de quitarte lo que por derecho te corresponde, cuida mucho tu salud y la parte de tus sentimientos pues derramarás una que otra lagrima por personas que en realidad no valen la pena.

CÁNCER

¡Cangrejito, en la carrera, tu enfoque está en construir un nido sólido! Usa tu intuición para tomar decisiones, pero no temas mostrar tu lado sensible. En el amor, la cercanía emocional es tu fuerte. ¡Un abrazo tuyo puede sanar más que mil palabras! Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento de trabajarle para conseguir lo que deseas. Si has estado preocupado por tu salud dale vuelta a la página pues comenzarás a mejorar poco a poco, debes aprender a cuidarte un poco más y darte cuenta de que ya estás en una etapa en la cual o maduras o maduras o sino la vida se te va a ir y no lograrás hacer absolutamente nada.

LEO

¡León, en el trabajo, este es tu momento de brillar! Lidera con tu carisma, pero no te olvides de trabajar en equipo. En el amor, deja que tu luz interior ilumine la relación, pero recuerda, compartir el escenario también es clave. ¡El éxito está en el equilibrio! Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás bien embarillado. No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. No des pie a más engaños y comienza a vivir y ser feliz. En lo laboral vas a mejorar mucho y un cambio que tiene que ver con residencia se ve perfecto para que cambie todo tu entorno. Cuidado con cambios en tu trabajo, no podrían beneficiarte del todo. Aprende amarte un poco más antes de bajar el precio o ponerte de oferta por alguien que solo te ha dado dolores de cabeza. Vienen cambios muy buenos que te dejarán algo de dinero tu ambición no tendrá limites, pero eso te ayudará a tener mayor estabilidad en tus bolsillos sabrás quien vale la pena y quien no sirve ni para una noche de encamamiento.

VIRGO

¡Virgo, en el empleo, los detalles son tu súper poder! Organiza tu vida laboral con meticulosidad, pero permítete flexibilidad. En el amor, la atención a los pequeños detalles crea conexiones sólidas. ¡No temas soltar un poco el control y dejar que fluya! No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y a la fregada con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Viene una oportunidad muy buena para viajar y si tienes pareja o estas saliendo con alguien muchos celos e inseguridades se van a hacer presentes. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor aunque solo quiera dormir contigo. Hay días en los cuales te llegarán chismes de familia si les haces caso ahí te quedarás sin lograr avanzar. Cuidado con prestar dinero pues ya no regresará a tus manos. Amores importantes y cambios en tu conducta te ayudarán a darte cuenta de que no todo mundo merece ser parte de tu vida y de tus días.

LIBRA

¡Libriano, en la profesión, busca el equilibrio con estilo! Cultiva la armonía, pero no tengas miedo de expresar tus deseos. En el amor, elige a alguien con quien puedas bailar tu danza única. ¡Que el amor sea un elegante y armonioso vals! Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectarte un friego en tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto. Cuidado con caídas o golpes. Si tienes una relación va viento en popa, aunque hay cuestiones del pasado de ambos que seguirán lastimando o atormentando en el trascurso de unas semanas. Aguas con infecciones de garganta. No permitas que tus sueños desaparezcan, es momento de que veas hacia el futuro y consolides eso que quedó pendiente, hay mucha persona que te quieren fregar o ver destruido o destruida, pero está en ti que logren hacerte daño o no.

ESCORPION

¡Escorpión, en el trabajo, abraza la intensidad! Profundiza en tus proyectos, pero cuidado con las pinzas. En el amor, la confianza es tu oro. ¡Ábrete emocionalmente y deja que el amor te envuelva en sus alas apasionadas! Es posible que extrañes a familiar que ya no está contigo en estos momentos y quisieras contarle las nuevas buenas, ponle una vela blanca y platica como si estuviera ahí, sentirás su presencia al instante. Ten mucho cuidado con cobrar venganza y hacer daño a personas que solo te han ayudado o apoyado en tus sueños y metas, regresarás a un episodio del pasado el cual te costó mucho tiempo superar. Viene un pleito o situación complicada en el trabajo y te vas enterar de chismes que circulan en tu familia, un familiar se enfermará en estos días. Momentos increíbles se aproxima con una persona que significó mucho para ti hace tiempo, no te dejes caer por nadie y échale fregazos a ese negocio que tares en mente pues te dejará un chorro de ganancias y lograrás consolidar muchas de tus metas. Vienen propuestas muy buenas para cambiar de trabajo y una noticia de embarazo en la familia va a resultar en estos días. No permitas que una mala noticia arruine tus días, aprende a ser más positivo.

SAGITARIO

¡Centaurito, en la carrera, apunta alto con tu flecha del éxito! Dispara tu optimismo, pero también comprométete con tus metas. En el amor, la libertad es vital, pero no olvides cultivar conexiones profundas. ¡Que tu arco siempre apunte hacia el amor y el logro! El día comiences a sentir cariño y amor por otra persona tu pasado regresará nomas pa joderte y crear inestabilidad emocional en ti, no te preocupes y pon las cosas en su lugar. Entenderás porque no funcionó ese plan que tenías en mente. Es preciso que le pongas un alto a todas esas personas que se quieren sobre pasar contigo, no es momento de perdonar errores o el día de mañana te la volverán hacer y dolerá más que ahora. Ten cuidado con andar de más con alguien que ya tiene pareja o de lo contrario te meterás en pleitos gruesos que hasta ha tu familia perjudicarán, no seas tan altanero o altanera con las personas que te quieren, algunas veces solo quieren tu compañía pero tu sueles hartarte muy pronto y siempre buscar a quien te desprecia o solo te busca cuando se le ofrece algo. Tienes un carácter muy explosivo que podría dañar a quienes se encuentran en estos momentos contigo, no hay razón para actuar así cálmate y piensa las cosas dos veces antes de emitir palabra o juzgar.

CAPRICORNIO

¡Cabritillo, en el trabajo, construye tu camino al éxito! Escala las montañas del compromiso, pero no sacrifiques tu esencia. En el amor, encuentra el equilibrio entre la ambición y la entrega. ¡El éxito laboral y el amor van de la mano cuando construyes con amor! Vienen días en los cuales entenderás el porqué de muchas cosas, no des explicaciones a quienes no te las piden ni trates de aparentar algo que no eres por caerle bien personas que solo buscan sacar algo de provecho de tu parte. Movimientos astrológicos te van a traer la “desta” bien humectada, ponte las pilas porque podrías caer en tentación con la persona equivocada y arruinar algo que está naciendo con una persona. Es importante que dejes en claro a tus amistades acerca de lo que te gusta y disguta, muchas veces cometes errores muy tontos al seguir ahí. El pasado ya fue, no te vuelvas a detener por el, nunca permitas que personas que no logran sueños ni metas quiten tus deseos de ser feliz y lograr lo que te propones. Días de mucha calma en los cuales sentirás mucha tranquilidad y comprenderás que algunas veces no valió la pena molestarse por cuestiones que tenían solución.

ACUARIO

¡Acuariano, en el trabajo, sé el rebelde creativo! Abraza la originalidad, pero conecta con el corazón. En el amor, deja que tus rarezas brillen y busca a alguien que las celebre. ¡Que el éxito en el trabajo y el amor llegue cuando eres fiel a ti mismo! Te viene un dinerito extra que deberás de guardar para evitar meterte en problemas a futuro. Una amistad enfrenta problema de ley y un cambio de residencia tuya o de familiar. Cuidado con pensar más de familiar pues podrías ofender a quien ni la debe ni la teme. Posiblemente desees regresar al pasado, recuerda que el recalentado algunas veces causa daño. No descuides a tu familia pues algunas veces prestas más tiempo y atención a quien ni te pela ni te masca. En estos momentos de tu vida comenzarás a sentirle sabor a las cosas, a vida te dará una gran lección que sabrás aprender rápido, ten cuidado con caídas y perdidas materiales. Días de muchas oportunidades para planear tu futuro y para comenzar a trabajar en él, no dejes que otras personas te lastimen con comentarios tontos o te hagan sentir menos de lo que tú sabes que vales. Tu familia tu mayor tesoro, no los descuides pues necesitan de ti.

PISCIS

¡Piscianito, en la profesión, sumérgete en el éxito con tus emociones! Deja que fluyan como las olas del océano. En el amor, tu empatía es tu mayor activo. Usa esa intuición para construir conexiones significativas. ¡El éxito llega cuando te sumerges en el trabajo y el amor con todo tu ser! Date la oportunidad de confiar y mostrar lo que sientes, recuerda que el karma es tu enemigo y lo que hagas de hoy en adelante repercutirá a mediados del 2024 en ti. Mucha suerte en juegos de azar y lotería. No descuides la dieta pues estarás subiendo unos kilos en estos días, cambia tus actitudes y tu manera de pensar pues esas actitudes muchas veces son pesimistas y lejos de ayudarte solo te deprimen o te hunden más y alejan de tus sueños. Fin de semana intenso, traes tus sentimientos bien alborotados y con justa razón sentirás necesidad de estar con una persona que llegó hace unos días a tu vida, se conocerán en poco tiempo y surgirá algo muy distinto a lo que habías sentido. Posiblemente te hablen de un trabajo o te den un mejor puesto o cambios favorables. Te buscará ex amor y amistad de tu pasado regresa a ti. Familiar se enferma y noticia que tiene que ver con pagos o dineros llega estos días. Ten cuidado con un amor del pasado pues está por retornar. Cuidado con tratar de caerle bien a todo mundo, recuerda que eso no es lo tuyo y el querer hacer eso lejos de ayudar podría afectar todo..