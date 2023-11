Jamie Foxx niega acusaciones de agresión sexual

Una mujer, identificada únicamente como Jane Doe en los documentos legales, presentó una demanda el miércoles en la Corte Suprema del estado de Manhattan, alegando que el actor, cantante y comediante Jamie Foxx la agredió sexualmente en un bar de Nueva York en 2015, una acusación que el actor niega rotundamente.

De acuerdo con la demanda, los hechos ocurrieron en el restaurante Catch NYC, donde la mujer y una amiga se encontraban sentadas en una mesa cercana a la de Foxx. La mujer solicitó una fotografía con el actor, y después de varias tomas, según la denuncia, Foxx comenzó a hacerle cumplidos inapropiados sobre su apariencia física, comparándola con la actriz Gabrielle Union.

Fue en este momento que Foxx habría llevado a la mujer a una zona apartada, donde supuestamente la agredió sexualmente, tocándola sin su consentimiento. La denuncia detalla que Foxx le manoseó los pechos y la tocó por debajo del pantalón, mientras ella intentaba liberarse de su agarre.

La versión del actor difiere completamente de la denuncia. A través de un comunicado, el representante de Jamie Foxx afirmó que la acusación es falsa y señaló que en 2020, la misma persona presentó una demanda similar en Brooklyn, la cual fue posteriormente desestimada. El comunicado concluye indicando que Foxx planea presentar una demanda por enjuiciamiento malicioso una vez que esta nueva acusación también sea desestimada.

La mujer que presentó la demanda busca una indemnización por daños y perjuicios, cuyo monto se determinará durante el juicio. La acción legal forma parte de varias presentadas bajo la Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, una legislación temporal que permitía a las víctimas adultas denunciar presuntas agresiones sexuales que previamente estarían fuera del plazo de prescripción. Esta ley expiró después del jueves. Es importante destacar que, por política editorial, The Associated Press no suele revelar la identidad de las personas que afirman haber sufrido abusos sexuales a menos que ellas mismas lo hagan públicamente.

Jamie Foxx habla tras crisis de salud, “fui al infierno y volví”

Después de atravesar varios meses delicados debido a un presunto derrame cerebral, el actor Jamie Foxx ha decidido romper su silencio y compartir con el público detalles sobre la crisis de salud que enfrentó. Hace unos días, fue visto disfrutando de un tiempo a bordo de un yate, y ahora, a través de un video en redes sociales, explica las razones detrás del hermetismo que rodeó su situación.

En la grabación, Foxx revela que optó por mantenerse fuera de la vista del público durante su convalecencia, ya que no quería ser recordado en un estado crítico. Admitió que llegó a pensar que no sobreviviría y expresó su deseo de que lo vean ahora en un estado de bienestar. Sin entrar en detalles sobre los motivos que lo llevaron al hospital en abril pasado, agradece al público por el amor recibido y enfatiza su deseo de ser recordado por momentos felices, no por la difícil etapa de su salud.

Foxx destaca la importancia de su familia en su recuperación, especialmente su hermana y su hija, Corinne Foxx, a quienes atribuye su actual estado de bienestar. Desmiente los rumores que circulaban acerca de posibles secuelas graves, como la ceguera o la parálisis, asegurando que puede trabajar y expresando su amor y gratitud hacia todos los que le brindaron apoyo durante este difícil proceso.

La crisis de salud del protagonista de “Django” se dio a conocer en abril de 2023 cuando fue hospitalizado de emergencia, generando especulaciones y rumores sobre su estado. Se llegó a sugerir que había sufrido un derrame cerebral que lo dejó paralizado, pero mediados de mayo, su hija despejó las dudas al informar que Foxx había sido dado de alta y se encontraba en proceso de recuperación.

El video de Foxx representa su primera aparición pública tras este episodio de salud, marcando un retorno gradual a la vida pública y un agradecimiento sincero a quienes lo apoyaron durante su período de convalecencia.

Sigue leyendo:

Jamie Foxx estaba en centro de rehabilitación de accidentes cerebrovasculares en Chicago

Publican nueva información sobre el estado de salud de Jamie Foxx

Kanye West quiere que Jamie Foxx lo interprete en una película

La transformación de Jamie Foxx para interpretar a Mike Tyson en película biográfica del boxeador