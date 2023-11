Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 25 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 44,341 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 253,063,128 seguidores. La artista es famosa por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que recogió 44,341 likes. “HEAR IT. SEE IT. LIVE IT.SHARE IT..More on Monday. #THISISMENOW”, indicó en su publicación.

2- Thalia: 27,995 Likes

Seguido de J Lo llega Thalia (@thalia), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. La artista cuenta con más de 21,170,152 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 27,995 likes de su comunidad. “GRWM Sigue el paso a paso de mi maquillaje y descubre mis nuevos Labiales Dúo, ideales para lucir unos labios hidratados y coloridos por horas y horas.Son 5 colores increíbles que @arabelamexicooficial y yo creamos especialmente para ti. Búscalos en: https://www.arabela.com/ @arabelacentroamerica @arabelaelsalvador @arabelapanamaoficial#ThaliaxArabela #ThaliaSodi #ArabelaMéxico #Beauty #Maquillaje”, escribió esta aclamada instagramer en su último post.

3- Gaby Espino: 18,487 Likes

La actriz y presentadora de televisión Gaby Espino (@gabyespino) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 13,795,776 followers. En su última publicación, Gaby Espino ha recibido un total de 18,487 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Los precios de mi coleccion de ropa deportiva con @winfitnesswear.usa @winropadeportiva hoy en BLACK FRIDAY son una locura así q aprovéchalos. Puedes ordenarla desde cualquier parte del mundo En BIO está el link. http://www.winfitnesswear.com 50% en TODA la tienda” y puedes verla justo debajo.

4- Carolina Sandoval: 2,812 Likes

Carolina Sandoval sigue a las tres celebridades superiores con un total de 3,045,749 seguidores. En su cuenta (@venenosandoval), la periodista y presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 2,812 me gusta. “LAS SANDOVAL…..…Mi momento …nuestro momento hija, estás canciones, nuestra vida entera en canciones … este fue el momento más bello de la noche #teamo y doble lo sabes mi María Carolina, que estos 50 estén llenos de mucha salud que es lo más importante. Recuerda que te amaré hasta la eternidad. Gracias @victor_rocco por este regalo tan lindo #simplementeamalia #50 #fiesta #party”, escribió en ella.

5- Toni Costa: 1,853 Likes

Por último, cerramos este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,233,837 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@toni) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 1,853 likes. “Cuando te enteras que las ofertas de #BlackFriday en @yesyoucan se extienden todo este fin de semana 20% menos en todas las alternativas de nutrición 30% menos en todo si activas el Suscribe & Save Envío gratis en todas tus compras YesYouCan.com +1.888.988.55.15#blackfriday #blackfridaysale #sale #cybermonday #promo #blackfridaydeals #christmas #shopping #blackweek #thanksgiving #love #blackfridayshopping #blackfridaysales#deals #sales #discount #onlineshopping #blacknovember”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

