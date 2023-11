Periodista hondureño asegura que Jaime Lozano se irá de la selección mexicana 

El pase de la selección mexicana a las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf ha sido muy cuestionado. Honduras se fue del Estadio Azteca con un mal sabor de boca tras las polémicas arbitrales que lo dejaron fuera del torneo. Sin embargo, analistas hondureños aseguran que Jaime Lozano podría salir de El Tri por sus malos resultados.

La selección mexicana obtuvo su primer objetivo: clasificar a la Copa América. Sin embargo, las formas no le gustaron a personalidades importantes como Ricardo Ferretti y desde Honduras manifestaron su indignación por el resultado de la serie. Pero la mala racha de México no acabaría aquí.

El periodista Gustavo Roca analizó lo que viene para ambas selecciones. Por la controvertida eliminación, Honduras ahora buscará su pase a la Copa América por la vía del repechaje. Pero el analista aseguró que el futuro de México será peor, pues se quedarán sin seleccionador para la competición continental.

“Se nos viene el Repechaje contra Costa Rica y a ustedes el Final Four contra Panamá, y a opinión personal lo digo: Jaime Lozano no llega a Copa América. Los mexicanos a nivel selección suelen ver por encima del hombro a las selecciones de la región, se confiaron; quizá se sintieron superiores”, dijo el periodista del Diario Diez.

Indignación en Honduras por el partido de México

Luego de que la selección mexicana forzara los penales y posteriormente se llevará la victoria desde los once pasos, el Diario Diez realizó una serie de publicaciones en las que tildó el partido de “robo”. El medio hondureño consideró que el juez principal, Iván Barton, favoreció a los locales en su remontada.

“Debemos reconocer el tremendo partidazo que realizó Iván Barton. ¡EL MVP MEXICANO!”, escribió el medio en una de sus polémicas publicaciones.

Concacaf le ortorga el pase a México y nos mandan al repechaje.#México🇲🇽2️⃣-0️⃣🇭🇳#Honduras

Reclamos desde la directiva del fútbol hondureño

La molestia no solo se vio en la cancha con los futbolistas de la selección hondureña, ni en el banquillo con Reinaldo Rueda. El vicepresidente de la Federación de Fútbol Hondureño, Juan Francisco Faybe, consideró que el tiempo añadido fue excesivo y que no se cumplió con lo que se agregó. México logró el empate en el minuto 11 de los 9 que fueron agregados.

“Se dieron cosas fuera de la cancha que no se ven. Estoy claro con que es un partido apretado, un partido donde se pierde tiempo, se ve en Mundiales, y el árbitro está en todo su derecho de agregar, pero él agrega 9 y se juegan 13, eso no es normal. El que me diga que es normal, no es cierto. En el Mundial se daban 8 minutos y a los 8 se pitaba. Aquí se jugaron 13 y si no caía al 13 (el gol), jugábamos 16, esa es la molestia“, dijo el directivo Juan Francisco Faybe en la zona mixta tras el partido.

Por otra parte, la siguiente crítica se generó en la tanda de penales. El guardameta hondureño Edrick Menjívar le atajó un disparo a César Huerta. Pero el cobro fue repetido porque Menjívar se habría adelantado. En el segundo intento, Huerta vuelve a fallar, pero Iván Barton repitió por segunda vez el cobro. Ya en la tercera el futbolista mexicano cobró de manera efectiva el tiro y puso en ventaja a México en la tanda.

“Ni siquiera repitieron la jugada del penal de ellos. El VAR funciona para quien le conviene. La camisa, el dinero y el país pesó. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así”, dijo el directivo sobre la tanda de penales.

