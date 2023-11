Aficionados argentinos cuestionan el pase de México a la Copa América de 2024

La selección mexicana viene de vencer 2-0 a Honduras en el Estadio Azteca. Este resultado le permitió a México igualar la serie con el conjunto hondureño e irse a la tanda de penales. En un polémico partido, El Tri terminó quedándose con el triunfo y el cupo a la Copa América de 2024. En las redes sociales criticaron este logro del conjunto de Jaime Lozano.

La polémica estuvo presente en el Estadio Azteca. Las principales críticas alegaban que el cuerpo arbitral inclinó la cancha a favor de la selección mexicana para que siguiera con vida en la Liga de Naciones de la Concacaf.

En primera instancia, se cuestionó el excesivo tiempo agregado. El duelo iba 1-0 y México estaba quedando eliminado. Luego de que se añadieran 9 minutos de reposición, el gol del empate de Edson Álvarez se produjo al minuto 11, es decir, 2 minutos más tarde del tiempo estipulado inicialmente. Esta acción generó mucha indignación.

“Se dieron cosas fuera de la cancha que no se ven. Estoy claro con que es un partido apretado, un partido donde se pierde tiempo, se ve en Mundiales, y el árbitro está en todo su derecho de agregar, pero él agrega 9 y se juegan 13, eso no es normal. El que me diga que es normal, no es cierto. En el Mundial se daban 8 minutos y a los 8 se pitaba, aquí se jugaron 13 y si no caía al 13 (el gol), jugábamos 16, esa es la molestia“, dijo el vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Juan Francisco Faybe.

Otra acción que generó mucha controversia fue en la tanda de penales. El mexicano César Huerta falló su tiro en un par de ocasiones al ser detenido por el guardameta Edrick Eduardo Menjívar. Sin embargo, el juez principal determinó que el arquero hondureño se adelantó en los cobros y el penal fue convertido en el tercer intento.

“Ni siquiera repitieron la jugada del penal de ellos. El VAR funciona para quien le conviene. La camisa, el dinero y el país pesó. Lo de hoy es un descaro, un robo a mano armada. En mi vida había visto un robo así”, agregó el directivo.

Las críticas de los aficionados argentinos

En medio de toda esta polémica, el diario deportivo Olé realizó una publicación en sus redes sociales sobre el resultado de aquel encuentro en el Estadio Azteca. Las respuestas a este post fueron críticas de parte de los usuarios ante las injusticias expuestas anteriormente. Fue puesto en tela de juicio el pase de México a la Copa América de 2024.

