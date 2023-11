RBD supera a One Direction con su gira en EE.UU.

La agrupación mexicana RBD no deja de sumar éxitos a su lista; el más reciente consistió en desbancar a One Direction, banda británica de la que surgieron estrellas como Harry Styles y Niall Horan. Esto al coronarse como la gira más taquillera en la historia de Estados Unidos. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Si bien el furor por la banda compuesta por Maite Perroni, Anahí, Dulce María, Christian Chávez, Alfonso Herrera y Christopher Von Uckermann inició en el 2007, hoy se mantiene mas viva que nunca por la gira reencuentro que inició el pasado mes de agosto.

Con un integrante menos (Poncho Herrera), pero abrazados por el cariño del público, RBD desbancó a One Direction del trono en Estados Unidos.

Y es que de acuerdo con Billboard, en 2014 One Direction recaudó más de $81,000,000 de dólares, ante una audiencia de más de 778 mil espectadores durante las 21 fechas ofrecidas dentro de su ‘Where We Are Tour’.

Sin embargo, estos números se han visto superados por la banda mexicana. El ‘Soy Rebelde Tour’ en Estados Unidos logró sumar $130,500,000 de dólares con los 30 shows que dieron.

Además de su exitoso paso por Estados Unidos, RBD detonó el furor en Brasil y Colombia, para finalmente pisar su natal México. En dicho territorio les esperan 12 conciertos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

La gira de reencuentro llegará a su fin el próximo 21 de diciembre con un concierto en la cancha del legendario Estadio Azteca de la Ciudad de México.

