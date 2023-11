Sergio “Checo” Pérez inconforme con los límites de pista en Abu Dhabi: “Es un poco ridículo”

Sergio “Checo” Pérez no pudo ocultar su molestia después de haber sido eliminado en la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi al superar los límites de la pista en Yas Marina, en donde este domingo se cierra el telón de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Luego de la sesión sabatina, en la que terminó con el noveno mejor tiempo de la clasificación, el piloto mexicano se quejó por los límites de la pista algo que le afectó en su desempeño en la clasificación al recibir una infracción por exceso de velocidad en la Q3. Una situación que a su consideración debería modificarse de cara a lo que será la próxima temporada de la F1.

“Sólo he visto la cámara onboard, los comisarios son los que tiene mucha más información. Siempre es un poco ridículo este tipo de cosas. Tenemos que hacer algo para cambiarlo y para que el próximo año sea diferente”, aseguró el tapatío a Fox Sports después de completar su actuación en la clasificación que lideró su compañero de equipo, Max Verstappen.

“Esto es algo que debemos hablarlo para la siguiente temporada y que sea diferente, porque no ganas nada y te arruina mucho. Lo peor es que no tienes referencia si estás fuera o dentro”, prosiguió su descarga el mexicano quien el pasado fin de semana aseguró el subcampeonato de la F1 para Red Bull, siendo esta la primera vez que lo hace la escudería austríaca en la máxima categoría del automovilismo.

Sobre lo que fue su actuación en la clasificación de este sábado en Yas Marina, Sergio “Checo” Pérez reconoció que venía bien pero que hacia el final de la sesión se presentaron algunos problemas mecánicos y de neumáticos que se combinaron con la infracción que recibió por exceder los límites de la pista, lo que le quitó su mejor vuelta en la Q3 (1:23.868).

“Habíamos tenido una muy buena calificación hasta la Q3, ya ahí tuve algunos problemas acelerando con el mapa del motor. Todo se me complicó un poco”, aseguró el mexicano. “Ya en la última vuelta tuve un problema con los track limits en la curva 1, no fue ideal porque me fui recto en la curva 6. No tuve una buena Q3, fue más complicado hacerlo con un neumático”.

Para finalizar, el tapatío señaló las expectativas que tiene de cara al Gran Premio de Abu Dhabi con el que se da por finalizada la temporada 2023 de la F1 y sobre la que está seguro que será un duro reto para todos los pilotos.

“Ya veremos mañana (domingo), porque será una carrera muy larga y habrá una alta degradación. Nadie ha tenido una buena sesión con mucha gasolina, será algo interesante ver qué pasa con la degradación”, remató el piloto mexicano.

Sergio “Checo” Pérez está completando una temporada de altibajos en la que fue constantemente cuestionado especialmente en los últimos meses tomando en cuenta una serie de resultados poco favorables que completó el mexicano, quien sin embargo, terminó este 2023 siendo ratificado por Red Bull como compañero de Max Verstappen para la próxima temporada de la Fórmula 1.

