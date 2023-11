Horóscopo de hoy de Nana Calistar 26 de noviembre de 2023

Piscis

No te presiones en tomar decisiones, aprende a ver qué es lo que más te conviene y después toma tus decisiones. Aprende a corregir errores del pasado con cuestiones positivas, aprende a que quien te conozca se lleve el mejor concepto de ti, no vivas en contra de todo, mejor aprende a ser agradable a las demás personas. Es posible que dos amistades tuyas estén hablando muy mal de ti, sueles provocar muchas envidias y la única manera que encuentran de lastimarte es dejándote en mal con otras personas, en unos días u horas sabrás de quienes se tratan. Hay una situación laboral que te traerá algo tenso sin embargo vienen buenas noticias, espera que todo madure para que el ofrecimiento o noticia que esperas sea mejor de lo que buscas y quieres. Cuida cuestiones que tienen que ver con pies y estomago. Es posible que sientas atracción por una amistad de un amigo o amiga y quieras buscar la manera de conocerle. Si ya tienes una relación aprende a escuchar más a tu pareja y no creer en todo lo que escuchas pues podrías hacer tormentas en vaso de agua.

Acuario

Haz una limpia en tus amistades pues muchas de las personas que te rodean suelen envidiarte mucho y tomar cierta información tuya para llevársela a ex pareja o personas que no te quieren ni te ven con buenos ojos. Si tienes pareja se visualiza celos que lejos de alejarlos los unirán más que nunca. En el amor hay muchas posibilidades de concretar algo serio, no seas tan exigente al momento de buscar o salir con alguien recuerda que como esté el sapo deberá de estar la pedrada, si quieres un modelo ponte las pilas y que lo que pides sea lo mismo que ofreces. No te quedes con ganas de nada en la vida así que aprovecha cada oportunidad que tengas para ser feliz, muchas personas se irán de tu vida y no regresarán pero lo que duren a tu lado aprovecha y aprende de ellas. Amores de una noche no serán lo tuyo así que no te metas en esas cuestiones, podrías recibir ofrecimiento de alguien que tiene una relación, recuerda que ser el postre solo deja a la vista el poco valor que tienes como ser humano.

Capricornio

Si tienes pareja, la desconfianza podría ser el talón de Aquiles que provoque problemas. No cambies tu sentido de humor pues es lo que atrae a las personas. Una amistad necesitará mucho de tu ayuda. Viene un desprendimiento muy perro de una persona, debes aprender a soltar y dejar ir, nada es para siempre y no mereces a nadie que con sus desprecios o falta de tiempo y actitud te haga sentir mal. Una persona que físicamente ya no está en este mundo te dará una señal, debes de saber que no hay día en que no te acompañe y te cuida desde otro cielo. Momento de madurar y buscar algo estable y sólido y dejar de andar aflojando a medio mundo. Un familiar requerirá de tu ayuda en próximas fechas. Posibilidades de realizar trámite. Amistad se queda sin pareja. Ten mucho cuidado los comentarios que haces delante de tu pareja en caso de tener pues podrías cometer una indiscreción que te va costar una buena discusión. Un amor del signo de piscis o escorpión podría ser lo que necesitas en tu vida para encontrar estabilidad y mucha paz.

Sagitario

No te dejes caer ni hagas que te afecten comentarios negativos, la vida te pondrá muchas pruebas y situaciones muy difíciles sin embargo aprenderás a salir adelante y aprender de esos errores. Una llamada o mensaje te pondrá muy de buenas. Cuídate de vecinos o vecinas envidian mucho a tu familia y podrían hacer algo pa fregarlos. Recibirás noticias importantes Sin embargo cuando logras enamorarte eres capaz de cambiar el mundo de quienes te rodean pues sueles derramar mucha paz y confianza. Te vienen nuevas oportunidades financieras y discusiones con tus superiores en tu trabajo, tu deja que ladren y no digas nada así evitarás hacer tormentas en vasos de agua. Está por llegar una persona a tu vida muy perra que te va enseñar muchas cosas y a cambiar aspectos negativos que tenías. Un amor del signo de agua y tierras lejanas podría llegar a tu vida y cambiar completamente todo. Traerás la hormona bien perra, podrías cometer errores por tus calenturas. Amores del pasado regresan y te darás cuenta que son asunto olvidado. Has sufrido mucho y posiblemente vuelva ser así pero ya los golpes no dolerán como antes pues tu corazón se ha endurecido por decepciones.

Escorpión

Déjate de tonterías y aprende a ver más por ti, te has descuidado mucho y no es fecha en que comiences en buscar la manera de verte bien, tienes muchas posibilidades de recuperar tu cuerpazo criminal sin embargo caes en la tentación y no te aguantas las hambres. Reflexionarás en estos días sobre todas las situaciones por las que has pasado en tu vida, te darás cuenta que han valido las penas las caídas y los golpes que te ha dado la vida pues gracias a ellos has ha prendido a valorar lo que ahora tienes. Deja a la vida que se encargue de joder a todas esas personas que se han sobrepasado contigo y te han causado sufrimiento. Es momento de ponerte las pilas no temas a ir tras lo que quieres, tu problema siempre será la hueva, tienes todo para lograr metas y objetivos pero te dejas caer bien gacho y ese es el principal motivo para que no logres tus objetivos. Es posible que en estos días te sientas algo decaído o decaída pues estarás recibiendo energías negativas de la gente envidiosa que te quiere ver en el suelo. Pon mucha atención a ciertos mensajes que recibirás en tus sueños o por medio de una corazonada.

Libra

Pon atención a tus sueños pues te revelarán una gran verdad que está por suceder. Pon atención a las señales que se te presentarán en estos días pues te llegarán nuevas oportunidades laborales y reuniones o fiestas en las cuales la pasarás de la mejor manera. Cuida más a tu familia pues la has descuidado mucho, recuerda que es lo más valioso que tienes. Cuida mucho tu parte emocional y no permitas que ya nadie te lastime. Si sigues descuidando tu alimentación subirás mucho de peso. Algunas veces te flagelas mucho y te culpas de todo lo que pasa a tú alrededor y no debe de ser así, deja que las personas se hagan responsables de sus actos y no cargar con maletas que no son tuyas. Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías cometer errores que te van a estresar mucho. Una amistad estará friegue y friegue robándote tu atención. Es momento que te dejes de fregaderas y te pongas las pilas para lograr tus metas. No te desanimes y aprende a valorarte mucho, es momento que le inviertas a tu imagen y a tu forma de ser, pues la persona que se enamoré de ti lo hará primero de tú físico y segundo de tu interior y sentimientos.

Virgo

Una persona de piel clara de tu pasado te ha pensado mucho y buscará la manera de acercarse a ti. Hay muchas posibilidades de iniciar romance con una amistad con la que ha mostrado cierto interés por ti, no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. Tu sentido de humor te ayudará mucho atraer a muchas personas a tu vida sin embargo deberás de ser bien cauteloso o cautelosa pues podrías dejar entrar a tu vida a personas que solo te utilizarán para lograr alguno de sus objetivos. Un proyecto que estabas planeando tendrá que esperar, no te desanimes pues si sigues luchando y poniendo el empeño adecuado lograrás que se consolide en muy poco tiempo. No temas a oportunidades nuevas, algunas veces caes en cuestiones bien tontas, se te da mucho eso de tropezar con la misma piedra y no entender de los golpes. Una persona que en el pasado te despreció regresará mendigando cariño y atención, ya sabes lo que tienes qué hacer.

Leo

Movimientos en tus pensamientos, en tus actos y en tu corazón, estarás en un tono muy seco y quien te quería y buscaba con insistencia empezará alejarse pues no recibió de ti ni el más mínimo afecto o entrada a tu vida. Un nueva oportunidad de viaje o cambio de residencia se podría presentar. Aprende a que no te tumben críticas o comentarios negativos hacia tu persona. Empiezas nueva etapa llena de nuevas oportunidades en todos los ámbitos de tu vida a mediados de diciembre, date la oportunidad de conocer nuevas personas y de dejar de mendigar cariño, amor y atención a quien no te pela y no hace nada por conservarte en tu vida. Cuídate del karma, cobrara cuestiones de tu pasado en próximas fechas. Ten cuidado con tomar medicamento sin receta pues podrías ocasionar problemas gástricos. Es momento que cambies tu manera de pensar y aprendes a ver a las personas más por lo que son que por lo que tienen. Si tomas alcohol hazlo con moderación pues podrías aflojarle a la persona equivocada. Cuida mucho tu lengua pues andarás en un tono en el cual podrías herir a personas que son muy importantes para ti.

Cancer

Sueños que te avisarán de acontecimientos se aproximan. Traerás mucha suerte en juegos de azar sin embargo es importante que no apuestes el dinero que no tienes. Ya no finjas sentimientos con quien no lo sientes, no caigas en errores por agradar a alguien que no lo valora. Si has estado preocupado por una situación que no se ha resuelto no te preocupes que a más tardar a finales de mes se resolverá. Podrías entrar en conflicto con amistades al enterarte de chismes que habla de tu familia. Amor del pasado retorna, solo a fregarte la vida, está en ti si le dejas entrar o le mandas a chihuahua al baile. Ya deja esa fregadera, no permitas que vuelvan a jugar con tus sentimientos, sueles ser muy entregado o entregada y al final das más de la cuenta, ten cuidado con la manera de expresarte de amistades pues tu sinceridad podría llegar a herirlos. Quizás te sientas mal por unas fallas que cometiste, recuerda que de los errores también se aprende, no trates de ser amable con todo mundo, hay personas que no lo merecen.

Géminis

Tu familia requiere de más tiempo a su lado, recuerda que es lo más importante que tienes, aprovéchala y no la dejes ir. Es importante que cambies tus actitudes alzadas, tienes que aprender de la humildad pues será con lo que lograrás atraer a ti a quien se te dé la gana. Recuerda que cada acción que hagas sobre otras personas regresará a ti por triplicado. Es importante que no confíes tanto en quien se te acerque y te habla de amor al primer día de conocerle. Movimientos planetarios te traerán la calentura a flor de piel, si tienes pareja proponte una velada sino no faltará a quien le ofrezcas lo que viene siendo la caricia. Algunas veces te sentirás triste al ver que la persona que amas no hace lo mismo que tú o no muestra sus sentimientos, debes aprender que no todos aman de la misma manera y que muchas personas desconocen ese término y quizás nunca lo conozcan. Infecciones se pronostican, toma más agua y frutas, no descuides tu salud. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen.

Tauro

En el amor vienen muchos cambios importantes si tienes pareja habrá motivos para culminar la relación pues te sentirás en un bache sin salida, te darás cuenta que ya las cosas han cambiado y lo que los unía o los mantenía juntos ya no es suficiente, han perdido el piso y dejado de ser lo que eran cuando iniciaron, necesitan poner las cartas sobre la mesa y salir de la monotonía que los está jodiendo. Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Es importante que te visualices en unos meses y pongas metas en tu vida e ir trabajando para cumplirlas, no te exijas demasiado pues podrías quedarte a deber y fracasar en tus proyectos, ve paso a paso y escalón por escalón. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando.

Aries

Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Cambios de humor repentinos y noticias de persona del extranjero. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas.