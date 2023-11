Arturo Vidal critica a Alejandro Garnacho: “¿Para qué celebra como Cristiano Ronaldo?”

El chileno Arturo Vidal no estuvo para nada de acuerdo con la celebración de Alejandro Garnacho al estilo de Cristiano Ronaldo después de anotar el espectacular golazo de chilena con el que se robó el show en la jornada del domingo durante la contundente victoria conseguida por el Manchester United (3-0) sobre el Everton en la Premier League.

En una transmisión en la red social Twitch, al mediocampista chileno le preguntaron si había visto la anotación de Alejandro Garnacho ante lo que Vidal respondió con dura su crítica en contra del jugador de apenas 19 años que se estrenó como goleador en la presente temporada del campeonato inglés y lo festejó dando una vuelta en el aire y extendiendo sus brazos hacia abajo.

Si bien Arturo Vidal reconoció la calidad de la impresionante anotación convertida por el delantero argentino de los Diablos Rojos también lo cuestionó por no tener un festejo propio. Esta no fue la primera vez que Garnacho festeja un gol con la misma celebración en homenaje al astro portugués uno de sus grandes ídolos y con quien compartió durante su paso por el United.

Alejandro Garnacho con su celebración al mejor estilo de Cristiano Ronaldo con la que festejó su espectacular golazo de chilena este domingo en la Premier League. (PAUL ELLIS/AFP via Getty Images)

“Estábamos viendo el partido, fue un golazo pero terrible. Lo único malo o lo que no entendí es para qué celebra como Cristiano Ronaldo. No entiendo por qué no se hace su chapa”, aseguró el chileno cuestionando a Alejandro Garnacho por su gesto hacia el astro portugués quien puso de moda esa celebración hace algunos años y varios jugadores en diferentes ligas del mundo lo han imitado.

“Está bien (que sea su ídolo), pero él tiene que hacer su nombre”, prosiguió el jugador chileno. “Es un jugador grande ya. Está bien que sea su ídolo, respeto eso, pero después él tiene que hacer su nombre”, prosiguió el chileno quien pudo enfrentarse a Cristiano Ronaldo en el fútbol español durante su paso por el FC Barcelona.

Arturo Vidal, de 36 años, prosiguió con su descarga en contra del joven delantero que se encuentra en apenas su segunda temporada con el Manchester United. “¿Cómo va a celebrar un gol y se va a acordar de él (CR7)? No sé, celébralo de otra manera, pero de que fue un golazo, fue un golazo”, reconoció el chileno.

El mediocampista chileno Arturo Vidal mostró su opinión sobre la celebración de Alejandro Garnacho en una transmisión en la red social Twitch. (Wagner Meier/Getty Images)

¿Qué es de la vida de Arturo Vidal?

El chileno Arturo Vidal, quien este lunes lanzó una crítica en contra de Alejandro Garnacho por su celebración en honor a Cristiano Ronaldo, actualmente se encuentra jugando en el fútbol brasileño en donde ha disputado las últimas cuatro temporadas de su carrera. Esta pasada campaña llegó al Athletico Paranaense después de jugar en el Flamengo.

Después de un exitoso paso por el fútbol europeo el mediocampista de 36 años pasa sus últimos años como profesional en el balompié sudamericano en donde dio sus primeros pasos con el Colo Colo chileno. Después dio el salto a Europa de la mano del Bayer Leverkusen alemán, para luego jugar con el Juventus, Bayern Múnich, FC Barcelona e Inter de Milán.

