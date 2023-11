Jermall Charlo envía mensaje a su hermano Jermell: “Díganle que lo amo y que gané la pelea”

Jermall Charlo regresó con éxito al ring tras vencer a José Benavídez Jr. después de más de dos años de inactividad, pero esta vez su hermano gemelo Jermell no lo acompañó y pidió a los medios que si hablaban con él le dijeran que lo ama y que ganó la pelea.

En la conferencia de prensa posterior a su pelea, Charlo expresó que Jermell no le responde las llamadas y que extrañó un poco su presencia en su campamento de preparación y durante su combate, pero entiende que él está ocupado en sus cosas.

“Si hablan con mi hermano gemelo, díganle que lo amo y que gané la pelea, y llámenlo de mi parte. No contesta mis llamadas. Empecemos con estas grandes peleas, y todavía me quedan más por hacer. Estoy feliz de estar de regreso”, dijo.

Jermell Charlo en su última actuación se enfrentó a Canelo Álvarez y perdió por decisión unánime. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Lo hice, tal vez un poco (extrañar a Jermell). No me está afectando. Todavía tengo un buen equipo. Todavía tengo amigos, gente con la que crecí y todo eso. Ya sabes, no pienso, no tengo excusas. Ya sabes, y mi hermano está rehaciendo su vida y haciendo todo lo que tenga que hacer para ser el mejor en el boxeo. Así que siempre seré el guardián de mi hermano”, añadió.

Cabe destacar que los hermanos estuvieron juntos por última vez en la pelea que protagonizó Jermell ante Canelo Álvarez y se abrazaron en el camerino, pero después de eso no han tenido más comunicación. De hecho, el pequeño de los Charlo se mostró enojado con su gemelo luego de que no se defendiera tras la cachetada que Caleb Plant le propinó a Jermall en el pesaje de la pelea de Errol Spence Jr. vs. Terence Crawford.

A pesar de todo, para el enfrentamiento con José Benavídez Jr., donde su título no estaba en juego, Jermall Charlo no dio el peso pactado de 163 libras y llegó con 3.4 libras más, pero aun así el duelo se mantuvo. Después de sonar la campana, el gemelo de Jermell mantuvo a raya con sus combinaciones a un valiente mexoamericano, que no pudo contrarrestar el poderío del estadounidense que fue abucheado por el público. Los jueces al final anotaron 98-92, 99-91 y 100-90 a favor del campeón.

Jermall Charlo dominó por completo a José Benavídez Jr. durante 10 rounds. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

Charlo regresó de una inactividad prolongada de más de dos años por problemas de salud mental. Durante ese tiempo, el CMB lo apoyó en todo el proceso y lo mantuvo como campeón a pesar de las críticas. Mauricio Sulaimán, presidente del organismo, declaró que su futuro dependía de lo que ocurriera en esta pelea frente al mexoamericano. Tras la victoria, al estadounidense podrían abrírsele varias puertas en 168 libras y pidió una oportunidad de enfrentar a Canelo Álvarez.

Jermall Charlo, de 33 años, volvió a la acción desde su última pelea en junio de 2021, cuando derrotó a Juan Macías Montiel, y tuvo éxito en el cuadrilátero. El campeón estadounidense de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuenta con marca invicta en el deporte luego de 33 peleas con 22 nocauts.

Por su parte, Jermell Charlo, de 33 años, perdió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tras su pelea con Canelo Álvarez y dejó de ser campeón indiscutido en las 154 libras. El estadounidense ahora posee récord de 35 triunfos, 19 por la vía rápida, dos reveses y un empate.

