Shawn Porter asegura que David Benavídez no necesita pelear contra Canelo Álvarez

Shawn Porter aseguró que David Benavídez no necesita enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego de vencer a Demetrius Andrade por nocaut y defender su puesto como retador obligatorio del tapatío el pasado fin de semana en Las Vegas.

En una entrevista con 210BoxingTv, Porter piensa que Benavídez podría vencer a Canelo Álvarez, pero a veces demostrar que eres el mejor y más fuerte que otro peleador nadie necesita verlo. Agregó que tampoco cree que el mexicano lo tenga en su lista de oponentes.

“Benavídez no necesita (a Canelo). A veces eres mucho mejor que alguien y nadie necesita verlo. A veces eres tan bueno y la gente no necesita verlo. Sabemos que esa es probablemente la pelea por dinero más grande que él (Benavídez) podría tener, pero creo que es mejor, es más fuerte y tiene demasiada juventud. Tiene demasiada experiencia y demasiada salud. Canelo lleva 20 años peleando profesionalmente. Eso es demasiado kilometraje, hermano. Así que adelante, sigue tu vuelta de la victoria, haz lo que vas a hacer. No mires a Benavídez”, dijo.

David Benavídez reafirmó su puesto como retador y campeón interino del CMB ante Demetrius Andrade. Foto Cortesía: Amanda Westcott/SHOWTIME.

“Creo que se suponía que serían los dos hermanos Charlo. Se suponía que él (Canelo) no debía perderlos, y luego uno espera con ansias lo que sigue. Realmente creo que el mundo quiere a Benavídez en la lista de Canelo, pero no creo que Benavídez esté en la lista de Canelo. Es demasiado”, comentó.

Tras la victoria, David Benavídez quiere enfrentar de una vez por todas a Canelo Álvarez, pero -según Salvador Rodríguez de ESPN- el mexicano prefiere a Jaime Munguía, retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), para su regreso el cinco de mayo.

En cambio, el Monstruo Mexicano solo sería considerado para el mes de septiembre si vencía a Demetrius Andrade. Ahora que cumplió su cometido ante el estadounidense, el mexoamericano fue reafirmado como el mandatorio por el CMB y es posible que se vean las caras a finales del 2024.

Cabe destacar que desde hace más de dos de años Benavídez ha buscado de todas las formas posibles llamar la atención del tapatío, pero nunca ha tenido respuesta. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, Canelo Álvarez no ha mostrado un real interés y habrá que esperar si en marzo de 2024 el mexicano por fin cumple con su obligación con el CMB.

Canelo Álvarez regresará al ring el cinco de mayo y Jaime Munguía parece ser el favorito. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Demetrius Andrade por nocaut técnico en el sexto asalto. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 28 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo por decisión unánime. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

