Beyoncé comparte importante decisión sobre Blue Ivy y su Gira Renaissance

Beyoncé sorprendió a sus seguidores al incorporar a su hija, Blue Ivy, de solo once años, como parte del grupo de bailarinas en su actual gira mundial, el Renaissance Tour. Este inesperado giro ha generado un revuelo mediático, convirtiendo a Blue Ivy en un fenómeno viral en cada ciudad que visita, despertando tanto elogios como críticas.

En un documental grabado durante el tour, Beyoncé reveló la reticencia inicial hacia la participación de Blue Ivy en el escenario. La idea inicial era que la joven talentosa apareciera solo en París como una sorpresa puntual, pero la propia Beyoncé, con su vasta experiencia en el mundo del espectáculo, consideraba que el escenario no era lugar para una niña de once años. La artista admitió que no hizo muy feliz a su hija al rechazar su deseo de actuar.

La primera vez que Beyoncé vio a Blue Ivy actuar, quedó sin aliento, y desde entonces, la joven ha demostrado una asombrosa destreza en sus presentaciones, como se puede apreciar en videos compartidos por el público. A pesar de algunas críticas, la madre de Beyoncé, Tina Knowles-Lawson, se muestra orgullosa de su nieta, destacando su evolución en cada actuación.

Jay Z, el padre de Blue Ivy, reconoce el desafío que enfrenta su hija al estar constantemente bajo escrutinio desde su nacimiento. A pesar de las opiniones variadas, Blue Ivy ha demostrado su poder en el escenario, llevando la canción “My Power” de su madre como un guion personal. Beyoncé revela que, ante comentarios negativos, Blue Ivy no se rindió, sino que canalizó esa energía en trabajo y esfuerzo, obteniendo resultados notables y una evolución evidente.

No es la primera vez que Blue Ivy se sube al escenario; ya lo hizo en la interpretación de “Be Alive” en los Oscar 2022 y en el Atlantis Royal Resort de Dubái, donde cantó junto a su madre el single “Brown Skin Girl”, ganando así el premio al mejor video musical en los Grammy 2021 a la edad de nueve años. Con el Renaissance Tour, Blue Ivy continúa consolidándose como una nueva promesa en la escena artística, respaldada por el orgullo y apoyo de su familia.

Beyoncé y su Renacimiento en el Espectáculo

Beyoncé, la renombrada artista de 42 años, compartió revelaciones significativas sobre su vida y carrera en su reciente película concierto, “Renaissance: A Film by Beyoncé”. Contrario a la percepción de que sus treinta fueron su mejor época, ahora considera que está viviendo el mejor momento de su vida, especialmente gracias al éxito de su nuevo álbum, “Renaissance”, y su actual tour musical.

La película destaca que Beyoncé ha alcanzado esta etapa de plenitud al liberarse del deseo de complacer a todos. En sus propias palabras: “Es el mejor momento de mi vida. Pensé que lo estaba a mis 30, pero no, ahora está mejor. La vida está mejorando. Pasé gran parte de mi vida queriendo complacer a la gente y, finalmente, dejó de importarme un carajo”.

En el documental, se aborda la participación única de Blue Ivy, la hija de 11 años de Beyoncé, en la gira. La cantante, a pesar de considerar que el escenario masivo no era el lugar adecuado para una niña de su edad, permitió a Blue Ivy un momento especial en el espectáculo. Sin embargo, la primera presentación de la joven estuvo marcada por los nervios, lo que generó críticas poco amables en internet.

