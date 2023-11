De Wayne Rooney a Alejandro Garnacho: fanáticos del Manchester United se rinden a los pies del crack argentino

Los seguidores del Manchester United se rinden a los pies del crack argentino Alejandro Garnacho. La fanaticada de los Dablos Rojos se sigue gozando el gran gol que el joven le marcó al Everton por la Premier League. Además este gol es practicamente un calco de la chilena que el legendario inglés Wayne Rooney le marcó al Manchester City en 2011.

En aquel entonces el gol de Rooney fue nominado al premio Puskas al mejor gol de año y esta vez parece que no será distinto. Alejandro Garnacho a los 19 años de edad ya entra en los libros históricos del club por anotar un gol de gran magnitud y el cual toda la fanaticada no ha dejado de comparar con el del exdelantero inglés en aquel derby de Manchester de la temporada 2011-2012.

El futbolista nacido en España, pero que decidió representar la casaca de la Selección de Argentina, es en la actualidad una de las máximas promesas del fútbol mundial y no se achica en ningún momento. Además celebró el gol al mejor estilo de su ídolo, Cristiano Ronaldo, algo extraño para alguien que juegue en la selección de Lionel Messi, por el que también siente gran admiración.

El espectacular golazo de Alejandro Garnacho se hizo viral en las redes sociales. Foto / Shaun Botterill/ Getty Crédito: Shaun Botterill | Getty Images

Chilena de Rooney y chilena de Alejandro Garnacho

Un 12 de febrero del 2011 se llevó a cabo aquel derby de Manchester en el que más allá de la victoria del United, lo que más se recordó fue la obra de arte de Wayne Rooney. En esa ocasión se marcaba un empate a un gol en el marcador con tantos de Nani para el Manchester United y David Silva para el Manchester City.

Posteriormente vendría el gol de Rooney, una obra de arte que dio la victoria a los Red Devils y que levantó a todos de sus asientos. Nani colocó un centro, que fue despejado por Zabaleta y Wayne Rooney pescó un remate impecable de chilena para batir a Joe Hart y sentenciar el encuentro.

Luego de 12 años, Alejandro Garnacho repite la receta de Wayne Rooney contra el Everton en Goodison Park luego de un pase de bisturí del portugués Diogo Dalot ante el que Pickford no pudo hacer nada y consagraba al seleccionado argentino con tan solo 19 años.

De esta manera las redes sociales estallaron durante todos estos días, la fanaticada del United solo tiene palabras de admiración para Garnacho. Los dirigidos por Erick ten Hag buscan desesperadamente la aparición de un nuevo ídolo que los vuelva a situar en la cima de Europa.

WHAT A GOAL ALEJANDRO GARNACHO!!!! 🤯🤯🔥🔥 pic.twitter.com/L9h1inY5rT — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 26, 2023

Las palabras de Alejandro Garnacho tras el gol

El joven argentino aseguró no poder creerse aún el golazo que había marcado. “No me lo puedo creer, la verdad. No he visto cómo marcaba, sólo he escuchado al público y he dicho: ‘¡Dios mío! Es uno de los mejores goles que he marcado nunca. Todavía estamos en noviembre, pero probablemente sea uno de los goles de la temporada”, dijo después del encuentro del fin de semana.

Sin lugar a dudas y desde ya este gol es considerado como un candidato directo al Premio Puskas y tiene muchas posibilidades de alzarse con el premio. Un golazo al mejor estilo de Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, entre otros.

Sigue leyendo:

. Arturo Vidal critica a Alejandro Garnacho: “¿Para qué celebra como Cristiano Ronaldo?”

. Árbitro pitó penal a favor de Cristiano Ronaldo y el portugués reconoció que no le cometieron falta

. El Al Hilal sin Neymar aplasta al Al Hazm con marcador de 9-0 y se mantienen en la cima de la liga saudí