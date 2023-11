Esmerlda Pimentel habló como nunca antes sobre su lucha contra las adicciones

No todo ha sido color de rosa dentro de la vida de Esmeralda Pimentel, así lo dio conocer recientemente en una charla donde habló como nunca antes sobre su pasado con las drogas y por qué recurría a ellas, así como de los pensamientos sobre llegar a quitarse la vida.

Fue durante su visita al podcast de la actriz Marimar Vega, “El rincón de los errores”, se sinceraron sobre los obstáculos que han logrado superar a lo largo de su vida y que las han llevado a ser quienes son hoy en día.

Por su parte, la actriz de “Montecristo” apuntó a que en su caso este estuvo relacionado con “las drogas, intentar suicidarme, el abuso, también he recibido muchísimo amor”.

“La época en la que contacté con las drogas, con las adicciones, fue una época muy oscura”, advirtió. Y es que de acuerdo con su relato todos los ámbitos de su vida se vieron afectados. “Hubo un momento en el que me quedé en ceros económicamente, estaba muy mal, sumida en mucha oscuridad, en una relación muy tóxica también”.

A pesar de que ante sus ojos las drogas le permitían “conectar con lo divino”, estas comenzaron a tener un fuerte impacto en su salud y otros ámbitos de su vida. Es así como con la ayuda de su terapeuta logró retomar su camino.

“Lo dejé porque ya no había dinero, porque ya me estaba afectando mucho, ya no podía grabar, por ejemplo (…) Sí, también soy muy tajante o todo o nada, ni siquiera fue gradual, después de esa ceremonia ya no volví a tocar las drogas”, añadió al respecto.

