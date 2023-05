Esmeralda Pimentel posa de perfil y cubre su cuerpo tan sólo con un abrigo

Esmeralda Pimentel ha sorprendido a sus fans al compartir en su cuenta de Instagram una foto que le muestra de perfil y cubriendo su cuerpo tan sólo con un abrigo estampado. La imagen aparece como portada del más reciente número de la revista Noir y se enfatiza que la actriz se muestra sin ningún tipo de retoques en su cuerpo.

Hace algunos meses la bella actriz mexicana declaró que se puso implantes de seno para complacer a una ex pareja, pero las molestias en su cuerpo la hicieron tomar la decisión de someterse a una operación en los que se los retiraron, algo de lo cual se siente muy satisfecha y que reflejó en otras imágenes, mostrando esos rellenos: “MI PRIMER ANIVERSARIO DE EXPLANTACION!!!! 🦋 Hoy me siento más poderosa, saludable, libre y hermosa que nunca! 💪🏽🦋❤️ No sólo sanó mi cuerpo, también se regeneró mi corazón”.💜 View this post on Instagram A post shared by ESMERALDA PIMENTEL (@esmepimentel)

Esmeralda, de 33 años, ha regresado a la actuación con uno de los papeles protagónicos en la miniserie “Montecristo”, que se estrenó en Vix+. Ella comparte créditos con William Levy, quien interpreta a “Edmundo Dantés”, y no podía dejar de publicar en Instagram un video -grabado por ella misma- en el que ambos aparecen durante un descanso en las grabaciones. View this post on Instagram A post shared by ESMERALDA PIMENTEL (@esmepimentel)

