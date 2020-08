Esmeralda Pimentel revela que fue rechazada en varios proyectos por tener estrías

La actriz confesó que perdió muchos trabajos debido a que en el mundo del entretenimiento siempre buscan "el cuerpo perfecto"

Esmeralda Pimentel relevó que por mostrar sus estrías ha perdido oportunidades laborales.

La ojiverde se sinceró sobre este tema en el programa ‘Netas Divinas’, donde agregó que la hicieron sentir avergonzada desde pequeña por estas marcas que la mayoría de las mujeres tiene.

“Yo decidí mostrar mis estrías porque siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza; no solamente me generaban mucha pena, (también) mucho pudor”, confesó en el programa que también conducen Consuelo Duval, Natalia Téllez, Paola Rojas y Daniela Magún.

“También perdí muchos trabajos como por esta cuestión en el mundo del entretenimiento de querer buscar el cuerpo perfecto, la imagen perfecta (…) no me dieron ciertos trabajos porque tenía estrías“, dijo.

Recordemos que hace unos días, Pimentel subió a su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías donde se ven las marcas en su piel, lo hizo con afán de fomentar el amor propio tanto para ella como sus fans y lo acompañó de un escrito muy emocional.

“LA BELLEZA no sólo está en los ojos de quien la mira. LA BELLEZA está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla, pero sobre todo, por quienes expresan y la muestran“, se lee en el post.