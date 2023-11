Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de noviembre de 2023

Piscis

Pececito soñador. En el trabajo, deja que tu creatividad fluya como un río. Proyectos artísticos y espirituales te llaman, ¡así que sumérgete! En el amor, abre tu corazón y permite que la compasión guíe tus relaciones. La felicidad se encuentra en la empatía y en las conexiones espirituales. ¡Que tus sueños iluminen cada rincón, Piscis! Si ya tienes una relación no bajes la guardia y busca maneras de complacer a tu pareja en todos los aspectos, algunas veces te la pasas pensando y atendiendo otras cosas sin importancia al punto de descuidar a tu pareja. Tus sentimientos y nobleza siempre serán punto calve, eres un ser de mucha luz que siempre podrá lograr lo que se proponga y atraer lo que quiere. Vienen movimientos perros en tus estados de ánimo días amanecerás muy pleno y feliz y otros que ni te toquen porque soltarás golpes y todo él rollo, aprende a controlar tu mendigo carácter, es muy explosivo y sueles lastimar a muchas personas sin darte cuenta. Amores de una noche y posibilidad de que te la dejen caer bien feo. Podrías necesitar a una persona que físicamente ya no pertenece a este mundo; no te preocupes está bien y te está protegiendo desde donde está.

Acuario

Rebelde Acuario. En el trabajo, abraza tu originalidad. Proyectos innovadores y colaboraciones te esperan, ¡así que sé auténtico! En el amor, permite que tu mente abierta guíe las relaciones. La felicidad está en la libertad y en la conexión mental. ¡Que tu genialidad única ilumine cada senda, Acuario! Ve hacia atrás y date cuenta del camino que has recorrido para llegar donde ahora estás, algunas veces te quejas mucho de cómo te trata la vida pero no pones atención a lo que has hecho para llegar donde estas. Si tu pareja no te muestra mucho tus sentimientos no le presiones, recuerda que no todos tienen el poder de ser tan expresivos y directos como tú. Andarás bien confundido o confundida en estos días, están pasando muchas cosas por tu cabeza y hay decisiones que te estresan por no saber qué elegir o qué camino tomar, en el amor andas hasta él queque y te sientes decepcionado sin embargo has aprendido a valorarte y apreciar más tu soledad que a otras personas, entraste en un punto en que si llega el amor serás feliz y sino también. Es momento de que tomes el toro por los cuernos y mandes a shingar a su madre a esas envidiosas y envidiosos que tienes a tu alrededor y que buscan de mil maneras shingarte y joderte la existencia. Un trámite tendrá que esperar, no es tiempo de hacer dichos movimientos.

Capricornio

En el trabajo, construye con paciencia y determinación. Las bases sólidas te llevarán lejos, ¡así que persiste en tus metas! En el amor, muestra tu lealtad y dedicación. La felicidad se encuentra en el compromiso mutuo y en el crecimiento conjunto. ¡Que tu ambición guiada por el corazón ilumine cada escalón, Capricornio! Quizás te pidan otra oportunidad, ya sabes qué responder. Momentos de incertidumbre se aproximan te entrará una duda muy perra sobre cierta persona que te va quitar el sueño. Vienen movimientos astrológicos que harán que retorne una persona de tu pasado y te darás cuenta como la vida le ha tratado. Ya deja de despreciarte tanto y hacerte daño, aprende a quererte y amarte ancina como eres y si hay algo que no te gusta o no te parece de ti cámbialo pero que sea por tu decisión y no para agradar a gente tonta que solo querrá aprovecharse de ti. Podrías sentirte triste al terminar el día debido a que las personas que has encontrado en tu camino no son lo que esperabas, no te preocupes que cuando menos lo esperes la vida te va a sonreír con alguien que te hará llegar a las nubes en cuestión de minutos. Siempre que busques soluciones a tus problemas acércate a tu familia ellos sabrán brindarte el mejor consejo.

Sagitario

En el trabajo, despliega tus alas y apunta alto. Nuevos horizontes se abren, ¡así que no temas explorar! En el amor, deja que tu espíritu libre guíe la relación. La felicidad está en la aventura compartida y la conexión genuina ¡Que tu entusiasmo contagioso ilumine cada senda, Sagitario! Cuídate de cambios de humor y de infecciones en garganta. Un viaje se aproximará y conocerás nuevas personas que te dejarán marcado para toda tu vida. Tus sueños te revelarán una gran verdad que habías esperado. Momento de ponerte las pilas en todo, dejar de andar de arrastrado y mandar bien lejos a quienes no te dan el sí ni dejan que otros u otras te lo den, quita de la puerta a esas personas que no quieran entrar en tu vida pero bien que estorban en el camino. Es posible que recibas ofertas de trabajo o algo que tiene que ver con curso o escuela, podría interesarte realizar algún curso o prepárate en algo que siempre has querido, se te dará la oportunidad. Vienen invitaciones a unos eventos, se visualiza reunión familiar o un cumpleaños o boda en próximas fechas, te la pasarás increíble aunque se podría cancelar en cualquier momento; es momento de que te pongas perra en todos esos aspectos de tu vida que no han logrado salir a flote. Ten presente que nadie que ya te falló merece volver estar en tu vida.

Escorpio

Misterioso Escorpión. En el trabajo, tu intensidad magnética atrae oportunidades. Adéntrate en tus proyectos con pasión y determinación. En el amor, deja que tus emociones profundas guíen el camino. La felicidad está en la conexión íntima y en la confianza. ¡Que tu magnetismo innato ilumine cada desafío, Escorpio! En tu familia se necesitará que pongas más de tu parte pues la has descuidado mucho. Ten cuidado con poner tu corazón en bandeja de plata a quien solo sabe comer en platos desechables, podrías cometer ciertas imprudencias que te causarán problemas con la familia o algunas amistades, no te dejes manipular por personas que en días te hablan y en otros no. Deberás de ser muy cuidadoso con tus gastos pues podrías enfrentar problemas económicos a finales de año. Siempre que quieras iniciar un negocio visualiza que te irá de la mejor manera pues solo de esa manera lograrás atraer cosas positivas. Amistad del pasado regresa a tu círculo. Cuida más las cuestiones de pagos o podrías quedar mal con un deudor al punto que ya no te dé crédito. Déjate de tonterías y atiende ese cuerpo que cada día está más jodido. Podrías entrar en conflicto con una persona que es muy importante para ti debido a que no sabrán acepar varias diferencias, no temas a esas cuestiones y más si estás hecho o hecha de defectos, recuerda que la única manera de que una relación prospere es saber entender a tu pareja o tus amistades.

Libra

Encantador Libra. En el trabajo, busca el equilibrio entre la armonía y el logro. Proyectos colaborativos destacan tu encanto social, ¡así que vístete con tu mejor sonrisa! En el amor, cultiva relaciones basadas en la igualdad y el respeto. La felicidad se encuentra en la belleza de compartir momentos. ¡Que tu elegancia natural ilumine cada paso, Libra! Momento de que te pongas las pilas, ya no más traiciones, deja de confiar en quien solo te da dolores de cabeza, aprende a valorarte y no aceptar migajas de nadie. Vienen oportunidades en los negocios, pues un cambio de trabajo o la posibilidad de compra y venta de artículos electrónicos se aproximan. Ya no permitas que nadie interfiera en tus planes, te desanimas fácilmente si ves que alguien no lo logró, recuerda que no todos tienen la misma capacidad y el mismo poder y constancia que tú. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar. Manda a la shingada a familiares que solo te quieren mangonear y shingarte la vida. Vienen amores muy fuertes, pero tú sabrás que ya no estás para perder el tiempo.

Aries

En el trabajo, prepárate para brillar con tu fuego interior. Nuevas oportunidades están en camino, ¡aprovecha esa energía intrépida! En el amor, tu ardor romántico se despierta; déjalo fluir y sorpréndete con las chispas. La felicidad te espera en la autenticidad y en abrazar tu naturaleza apasionada. ¡Que tu llama interior ilumine todos los aspectos de tu vida! Hay una racha algo complicada en los dineros, pero deberás de ponerte el tiro para que comiences a ver shingos de ganancias en todo eso que quieres hacer y emprender. Cuida mucho tus negocios o proyectos pues un error podría tumbar lo que te ha costado construir en años. Amistades nuevas se presentarán en estos días, muchas de ella se convertirán en personas muy queridas para ti. Momento de que te apliques en el ejercicio en casa o de lo contrario terminarás como una inche vaca. Cuidado con cambios de última hora y con amores de una noche porque podrías terminar embarazada o embarazando a alguien, que esta temporada no te confunda, no es momento de ponerte de malas sino de tomar el toro por los cuernos buscando la manera de salir a flote en todos los aspectos. No vivas situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y no trates de cambiar o aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo te buscan para dañarte u obtener algo de ti.

Tauro

En el trabajo, cosecharás los frutos de tu dedicación. Se avecinan logros y reconocimientos, ¡así que mantén ese enfoque! En el amor, cultiva la paciencia y permite que el romance florezca. Vienen cambios importantes en tu vida entre ellos la llegada una nueva amistad, la oportunidad de un nuevo trabajo y cambios en tu forma de ver la vida, madurarás más rápido de lo que te imaginas. La felicidad se encuentra en los detalles simples y en construir relaciones sólidas. ¡Disfruta del crecimiento, Tauro! A la fregada el pasado si te equivocaste o hiciste daño ya lo pagaste, enfoca tu fuerza, vida y energía en mejorar para ti y ser una mejor persona. Algunas veces te dejas llevar por cuestiones muy tontas y reaccionas mal, no te tomes las cosas tan apecho, aprende a mandar a la fregada a quienes solo te hacen sentir de la mauser y te buscan por interés. Existe la posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tienes tiempo de no ver. Momento de despojarte de tanta tontería que te daña la existencia, muchas veces haces caso a comentarios tan tontos y te la vives de los comentarios que recibes de gente inútil que no debería de dañarte con lo que dice.

Géminis

En el trabajo, despliega tu versatilidad como una paleta de colores. Las oportunidades creativas te llaman, ¡sé ingenioso y sorprende al mundo! En el amor, comunica tus deseos y escucha con atención. La felicidad se teje entre risas y conexiones auténticas. ¡Que tu chispa única ilumine el camino, Géminis! Si tienes pareja y sientes que se ha distanciado o ha cambiado contigo házselo saber, no te quedes con nada en el buche pues a la larga se convierte en una bomba de tiempo. Aprende a convivir más con tu familia, no descuides ese círculo tan importante, recuerda que al final ellos son los que siempre estarán ahí apoyándote en todo. Estarás en un tono más tranquilo en estos días, debes aprender que las cosas siempre pasan por algo, muchas veces caes en situaciones muy pen#dejas y eso se debe a que no aprendes tan fácil de tus caídas y errores. Aprende a valorarte un shingo y no esperar ya nada de nadie. Si tienes pareja podrían surgir ciertos problemas debido a una persona del pasado. Expareja se dará cuenta de que perdió mucho al dejarte ir, no te buscará por su orgullo, pero si te andará vigilando en tus movimientos.

Cáncer

En el trabajo, confía en tu intuición. Tu creatividad fluye como las olas del mar, ¡deja que te guíe hacia nuevos horizontes! En el amor, abre tu corazón y deja que las emociones fluyan. La felicidad reside en la conexión profunda y en el cuidado mutuo. ¡Que tu ternura ilumine todos tus días, Canceriano! Amor de una noche esta semana podría surgir, no te enamores tan rápido y espera que las cosas tomen su curso. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes negativas tuyas han hecho que está persona se aleje un poco. Un nuevo trabajo o dinero extra se aproxima. Visitas inesperadas. Ten cuidado con comidas en la calle hay infecciones en puerta. Si tienes una relación andarán con los calores bien desatadas, sino está en tus planes tener familia cuídate un chorro pues esta semana pega todo. Cuidado con un rumor que podría aparecer en cualquier momento y con el verse dañada tu rePUTAsion. Una persona de piel blanca regresa de tu pasado y podría traerte muchos dolores de cabeza. Un viaje en mente podría ayudarte mucho a quitar el estrés. Si tienes una relación, date la oportunidad de consentir más a tu pareja y perdonar esos errores que siempre traes al presente y causan conflicto entre los dos.

Leo

En el trabajo, lidera con tu radiante luz. Proyectos emocionantes se presentan; toma el escenario y muestra tu grandeza. En el amor, deja que tu corazón brille con todo su esplendor. En tu trabajo andarás algo cansado, estresado y hasta la mauser, date el tiempo para relajarte, necesitas acomodar tus horarios para que no se te complique. La felicidad está en compartir la alegría y construir relaciones apasionadas. ¡Que tu fuego interno ilumine cada rincón de tu vida, Leo! Cuida mucho las cuestiones que tienen que ver con enojos y discusiones pues podrías dañar a personas que son realmente importantes. No permitas que nadie altere tu paz interior, recuerda que necesitas estar tranquilo o tranquila en tu interior. Solo tienes la cara de cab#rón y cab#rona porque en el fondo eres bien pen#deja y hacen lo que les de su shingada gana contigo. Si tienes una relación se torna un escenario algo gris en cuestión de entendimientos, no discutas con tu pareja por cosas tan vánales, aprende a disfrutar los momentos simples. No te preocupes por lo que no tienes y disfruta lo que te rodea, hay una persona de piel aperlada la cual está sintiendo cierto interés por ti más sin embargo ciertas actitudes negativas tuyas han hecho que está persona se aleje un poco.

Virgo

En el trabajo, tu enfoque meticuloso trae recompensas. La organización es clave, ¡así que sigue puliendo esos detalles! En el amor, muestra tu lado cálido y atento. La felicidad se encuentra en la conexión profunda y en la comprensión mutua. ¡Que tu perfección innata ilumine tu camino, Virgo! Nuevos amores se visualizan, una amistad muy cercana te dará una gran sorpresa. Te enteras de rompimiento sentimental y de embarazo de amistad. En lo que respecta a cuestiones de amores tu corazón está más que listo para iniciar una relación, ponte las pilas y date la oportunidad de ser feliz, algunas veces te da mucho miedo el intentar algo y no poder consolidarlo. Podrían surgir ciertas dudas sobre la fidelidad de cierta amistad y es que te llegaran comentarios negativos, no hagas caso a todo lo que escuchas y primero comprueba antes de reclamarle a esa amistad. Amistad del pasado pretende solucionar un problema que tuvo contigo. Una amistad te buscará nomas pa llevarte chismes de otras personas. Desecha todas esas ilusiones vanas que te has hecho con esa persona que no hace nada por tenerte en tu vida, debes aprender a quererte muchísimo más y darte cuenta de que nadie es indispensable y todos somos reemplazables. Mejoras en el trabajo, ve pensando en un negocio, pues sería buena opción para mejorar tus ingresos. Podría surgir el interés por una persona del signo de Leo, Cancer o Géminis en estos días, sabrás darte cuenta de sus sentimientos hacia ti, podría convertirse en una relación duradera si ambas partes ponen las ganas y el empeño que se necesita.