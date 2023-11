La Opinión Hoy: Leo Messi: ¿”héroe” o “villano”?

Cuándo se es la estrella más grande del mundo, por supuesto, que hay que estar listo para las críticas y prepararse para en algunas ocasiones convertirse en el villano de la película y es que existen personas que aseguran que Leo Messi ha cambiado su manera de actuar dentro de la cancha recientemente.

Este grupo afirma que desde que ganó la Copa del Mundo en Qatar Messi modificó su comportamiento, el último episodio queda material para hablar de esto fue su enfrentamiento el fin de semana con Rodrygo, jugador de la selección brasileña en el dolorosísimo triunfo albiceleste en Maracaná, la primera derrota de la selección verde amárela en casa en casi 100 años de eliminatorias mundialistas.

La selección argentina decidió retirarse de la cancha tras la represión policial hacia sus aficionados en las gradas cuando el equipo decidió volver a la cancha, Rodrygo se acercó y se le acercó a Messi y le recriminó haberse ido al vestuario tras intercambiar unas palabras, el encuentro comenzó, pero su discusión ya había trascendido en redes, por su parte Rodrygo también denunció insultos racistas en las redes tras la discusión con el astro argentino, un ex jugador del PSG el exfutbolista francés Jérôme Rothen confesó en la televisión francesa que siente que la imagen de Messi cambió ante los ojos de muchas personas pasando de ser un favorito de los fanáticos hacer un Villano.

Lionel Messi. (Wagner Meier/Getty Images)

“Son campeones del mundo, pero una cosa segura no son el mejor equipo del mundo, hoy en día hay jugadores que son campeones y los felicito por ello, pero están lejos de ser los mejores en sus posiciones, sin embargo, en lo que respecta a su comportamiento son los primeros en atacar a los demás empezando por la estrella de este equipo Leo Messi”, dijo Jérôme Rothen

El propio padre de Rodrygo, Eric Goes hizo una sarcástica publicación en redes, asegurando que quieren hacer parecer a Messi como un santo, mostrando imágenes del encontronazo que tuvo con su hijo y también días antes con el uruguayo Matías Oliveira.

De acuerdo con medios argentinos, en uno de los careos que tuvieron los futbolistas, Rodrygo llamó “cobardes” a sus rivales, a lo que Messi le habría cuestionado que cómo podrían ser cobardes si eran los campeones del mundo.

Luego de esto, en la última publicación de Instagram de Rodrygo, del pasado 11 de noviembre, decenas de usuarios le recriminan haber llamado “cobardes” a los jugadores argentinos por marcharse del campo tras los incidentes registrados en la tribuna del estadio, entre hinchas de ambas selecciones.

Entre esas decenas de comentarios, hay algunos de tinte racista que incluyen emoticonos de monos y bananas.

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal“, concluyó el internacional brasileño.

Seguir leyendo: