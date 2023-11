Ryan García ataca a Shakur Stevenson y asegura que le pateará el cu**: “Estoy cansado de él”

Ryan García atacó nuevamente a Shakur Stevenson y aseguró que le pateará el cu** porque está cansado de que él hable demasiada mier**. El californiano dice que el nuevo campeón de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se lo está tomando como algo personal y esto le da una motivación diferente.

En una entrevista con Brian Custer en The Last Stand Podcast, García se burló de Stevenson afirmando que posiblemente también correrá ante él como lo hizo con Edwin De los Santos y que tampoco deberá preocuparse por los golpes, pero sí por el entretenimiento de los fanáticos en una pelea entre ambos.

“Si él lo quiere, le patearé el cu**. Estoy cansado de él. Hablas demasiada mier**, y cuando él habla mier**, habla mier**, mier**. No es para entretener. Se lo está tomando todo personal. Muy bien, si quieres tomarlo como algo personal, nosotros podemos tomarlo como algo personal. No me gusta hacer eso, pero es tan arrogante que llegó al punto en que llegué a gritarle el trasero”, dijo.

“Ese es un tipo al que quiero patearle el trasero. Será una motivación diferente. Le estoy gritando el trasero hasta el punto en que puede correr conmigo. Estoy llegando a su trasero. Si no va a lanzar golpes, ¿de qué tengo que preocuparme? Simplemente tengo que preocuparme si los fanáticos estarán entretenidos. Este hijo de pu** va a correr. Él va a estar corriendo. Podría hacerle tropezar”, agregó.

Shakur Stevenson fue criticado duramente por su desempeño ante Edwin De Los Santos. Foto: Brandon Magnus/Getty Images.

Asimismo, Ryan García aprovechó para dejarle claro a Shakur Stevenson que los títulos mundiales que ha ganado los obtuvo estando vacantes y que nunca se enfrentó a algún campeón mundial para obtenerlos, por lo que lo acusó de no haber vencido a nadie.

“Responderé a eso (sobre que García no ha sido campeón mundial). Batí un récord. Soy la primera persona en ganar $30 millones de dólares sin un título mundial. ¿Qué hay sobre eso? Gracias a estos títulos, cualquiera puede ganar un título y lo sabemos. Cualquiera lo sabe. Él (Shakur) no peleó contra ninguna competencia loca. Obtuvo muchos títulos mundiales vacantes”, expresó.

“Ser campeón del mundo significa ser mejor que todos. Seamos realistas. Ser campeón del mundo es vencer al mejor de la división. Se trata de un campeón mundial real o de vencer al actual campeón mundial que realmente ganó el título. De eso se trata. Tú (Shakur) puedes ser tres veces, cuatro veces y puedes ser un billón de campeones. No venciste a nadie. No importa”, añadió.

Cabe destacar que Shakur Stevenson ha sido muy criticado por su actuación frente a Edwin De Los Santos, a quien derrotó por decisión unánime, en una pelea que muchos calificaron de aburrida porque el estadounidense y el dominicano solo conectaron un total de 105 golpes durante los 12 rounds. Esta victoria le valió al de Newark el título de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tercero en una categoría de peso diferente.

Shakur Stevenson ha sido campeón en tres categorías diferentes. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

García fue uno de los que, además de hablar de su bajo rendimiento, expresó que el estadounidense es arrogante en la vida real y habla mal de los demás, comentarios que no le gustaron a Stevenson y desde entonces han estado provocándose públicamente.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 25 años, se coronó campeón en la tercera división en la que participa al vencer a Edwin De Los Santos. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

Sigue leyendo:

· Ryan García y Shakur Stevenson intercambian provocaciones en redes sociales tras “aburrida” pelea

· Ryan García critica a Shakur Stevenson y lo califica de ser arrogante: “Habla mier** de todos”

· Bob Arum no cree que haya “tanta dificultad” para hacer Teófimo López vs. Ryan García en febrero