Ryan García y Shakur Stevenson intercambian provocaciones en redes sociales tras “aburrida” pelea

Luego que Ryan García calificara de arrogante a Shakur Stevenson, el nuevo campeón de 135 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no se quedó callado y le respondió al californiano en un intercambio de provocaciones por parte de ambos en redes sociales.

En sus cuentas de X, anteriormente Twitter, Stevenson se burló de la derrota por nocaut de King Ry y de que no ha podido convertirse en campeón, mientras que García le recordó su rendimiento por debajo de lo esperado ante Edwin De Los Santos y le recalcó que al menos ganó más dinero que de Newark.

“N***a, no estaba siendo arrogante, no (jod* con) ustedes, payasos, n***as… Mis malas noches, yo gano, en tus malas noches te acuestas de un golpe al cuerpo y recibes después de la cuenta de 10”, dijo Stevenson.

“Rompimos récords e hicimos dinero que nos cambió la vida, tú rompiste el récord de la menor cantidad de golpes jamás recibidos en una pelea de doce asaltos y no obtuviste ni el 10% de lo que ganamos. Calla tu boca, niño”, respondió García.

Shakur Stevenson fue criticado duramente por su desempeño ante Edwin De Los Santos. Foto: Steven Ryan/Getty Images.

“Gané mi tercer título mundial en una categoría de peso diferente, muchacho. Hablemos de hechos: nunca has ganado un título mundial real en toda tu carrera, felicidades por el dinero que ganaste, pero no puedes atarme los zapatos cuando hablamos de boxeo. Y ese dinero no dura para siempre, haz algo inteligente con él”, se defendió el nativo de Newark.

Cabe destacar que Shakur Stevenson ha sido muy criticado por su actuación frente a De Los Santos, a quien derrotó por decisión unánime, en una pelea que muchos calificaron de aburrida porque el estadounidense y el dominicano solo conectaron un total de 105 golpes durante los 12 rounds. Esta victoria le valió al de Newark el título de 135 libras del CMB, el tercero en una categoría de peso diferente.

García fue uno de los que, además de hablar de su bajo rendimiento, expresó que el estadounidense es arrogante en la vida real y habla mal de los demás, comentarios que no le gustaron a Stevenson. “Él se siente que es un tipo que sabe todo sobre el boxeo. Bueno, si él sabe todo sobre el boxeo, ¿por qué no pudo pelear con ese tipo (De los Santos)? Le tuvo miedo, no tiró golpes”, dijo en una entrevista con Manouk Akopyan.

De acuerdo con declaraciones del promotor Bob Arum a BoxingScene, Stevenson estaba lidiando con varias lesiones desde el campamento, incluida una en el hombro, que le impidió pelear al 100% frente al dominicano en Las Vegas.

Ryan García subirá al ring frente a Óscar Valdez en su debut en las 140 libras en diciembre. Foto: Carmen Mandato/Getty Images.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y hará su debut en la nueva categoría. El californiano posee récord de 23 triunfos (19 por nocaut) y un revés.

Por su parte, Shakur Stevenson, de 25 años, se coronó campeón en la tercera división en la que participa al vencer a Edwin De Los Santos. El estadounidense cuenta con marca de 20 triunfos (10 por la vía rápida) y ningún revés.

