Seguridad Social: Esta es la única forma de cobrar dos veces en diciembre

Todos los meses la Administración del Seguro Social (SSA) proporciona pagos a personas adultos mayores con discapacidad de bajos o ningún ingreso; aunque son millones los beneficiarios de este programa muchos jubilados que ya reciben cheques del Seguro Social desconoce que pueden calificar para la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Aunque claro está que para recibir estos beneficios es importante contar con algunos requisitos indispensables como: tener 65 años o más con pocos o ningunos ingresos, tener pocos o ningún recurso, una incapacidad física o mental que impida desarrollarse en sus actividades diarias.

Teniendo en cuenta esto muchos jubilados califican para este pago, pero no lo solicitan porque no saben cómo pueden hacerlo, además este dinero es una especie cheque complementario a los pagos de jubilación; no obstante la SSA ha aclarado que no necesariamente hay que ser pensionado para obtenerlo.

En caso de cumplir con los requisitos y además ser jubilado podrías recibir dos pagos diferentes en el mismo mes, aunque es algo poco común es posible, por esa razón aquí te contamos cómo es que para el mes de diciembre los beneficiarios del SSI recibirán doble cheque.

¿Cómo obtener dos pagos de SSI en diciembre de 2023?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) para el mes de diciembre, se tendrán dos pagos del SSI el primero se enviará el día 1 y el segundo el día 29. Cabe aclarar que el segundo cheque no es un dinero adicional, sino un adelanto del pago de enero ya que la fecha habitual en la que se envían estos cheques coincide con fin de semana y feriado.

Actualmente, estos beneficios tienen un máximo de $914 dólares para los individuales y $1,371 dólares para las parejas, pero se espera que el segundo cheque sea enviado con el aumento del 3.2% del ajuste del Costo de Vida (COLA).

Por lo tanto, las parejas que reciben este beneficio del SSI podrían estar percibiendo el próximo mes un promedio de $2,786 dólares. Es importante tener en cuenta esto al momento de hacer la planificación de sus finanzas personales, ya que se está hablando de un adelanto de los pagos de enero.

