Terence Crawford asegura que solo tiene dos peleas en mente: Canelo Álvarez y Errol Spence Jr.

Terence Crawford aseguró que en este momento tiene solo dos peleas en mente por hacer: la revancha con Errol Spence Jr. y la superpelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez para intentar coronarse por tercera vez como campeón indiscutido en una categoría distinta.

En declaraciones a los medios recopiladas por Izquierdazo, Crawford expresó que sería maravilloso que su pela con Canelo Álvarez sucediera y que solo está enfocado en hacer superpeleas, por lo que no está interesado en enfrentar a Jaron Ennis y Jermell Charlo.

“Estoy buscando pelear contra tipos como Canelo Álvarez y una revancha con Spence, y eso es todo. Hombre, eso sería maravilloso (la superpelea con el campeón mexicano). Definitivamente, sería maravilloso”, dijo el dos veces campeón indiscutido.

Canelo Álvarez mostró interés en Terence Crawford, pero tras la pelea con Jermell Charlo desistió de la idea. Foto: Sarah Stier/Getty Images.

“Como dije, Jaron está en un lugar y yo en otro. Estoy buscando mega peleas en este momento, y en este momento, esa no es una mega pelea. Charlo no es una mega pelea. Su última pelea (contra Álvarez) no fue una gran actuación”, agregó.

Cabe destacar que Terence Crawford expresó su deseo de subir tres categorías para enfrentar al mexicano por su título de indiscutido de peso supermediano. Aunque una parte de los expertos en el deporte predicen que Bud estará en desventaja y no podrá derrotar al tapatío, otros opinan que el tamaño no será un problema porque el estadounidense tiene las habilidades necesarias para poder ganarle a Canelo Álvarez en su terreno.

El desafío lanzado por Crawford en primera instancia fue rechazado por el mexicano porque no le darían crédito por pelear con Bud y poco después dejó abierta la posibilidad de que el duelo pudiera suceder. Tras la victoria ante Jermell Charlo, Canelo Álvarez cambió de opinión nuevamente y aseguró que el excampeón indiscutido de peso welter no está en sus planes para su próxima pelea el cinco de mayo.

Terence Crawford dominó por completo a Errol Spence Jr. y se convirtió en campeón indiscutido por segunda vez. Foto: Al Bello/Getty Images.

Antes de pensar en el tapatío, Bud primero deberá enfrentar a Errol Spence Jr. en la revancha que se realizará a en el 2024, pero aún se desconoce la fecha y en qué categoría de peso se llevará a cabo. Además, tras la victoria de David Benavídez sobre Demetrius Andrade, Crawford admitió que el Monstruo Mexicano tuvo un buen desempeño y cree que hizo lo suficiente para ganarse el puesto de retador frente a Canelo Álvarez.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, demostró que todavía sigue estando en la cima y aumentó su legado en el deporte tras vencer a Jermell Charlo. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 60 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera.

