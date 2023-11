Atlético San Luis “dejó vivo” a Rayados de Monterrey, admitió el Tano Ortiz que deberá remontar

Favoritos a pelear el campeonato por la calidad de sus jugadores e inversión, los Rayados de Monterrey se dejaron sorprender en la ida de la Liguilla ante Atlético San Luis y su técnico Fernando ‘Tano’ Ortiz no escondió que sus dirigidos fueron inferiores.

En el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, los potosinos hicieron valer la localía y de nuevo dieron espectáculo al inicio de una Liguilla de la Liga MX, en este caso la del Torneo Apertura 2023.

Con una estrecha victoria por la mínima 1-0, superaron a unos apáticos Rayados de Monterrey, muy lejanos a los que quedaron segundos en la clasificación de la fase regular del torneo.

Para el partido de vuelta, el Fernando Ortiz deberá hacer varios cambios en el planteamiento si quiere que Rayados quede eliminado. En la foto el entrenador (d) junto al futbolista Alí Ávila (i). Crédito: Imago7 / Andrea Jiménez.

Siempre honesto y directo, a la vez que asertivo, el Tano Ortiz admitió ante la prensa la superioridad de su rival y las vulnerabilidades de su equipo.

“No estuvimos, no sé si decirlo, a la altura (…) Nos ganaron bien, nos dejaron vivos. Es la frase que tengo en mi cabeza”, dijo el entrenador argentino tras la derrota del pasado miércoles.

En el análisis ante la prensa, Ortiz enumeró algunas de las falencias de su equipo, como no haber estado clarividentes de cara al arco, dejar muchos espacios y perder las espaldas frente a los jugadores del Atlético San Luis, esto último algo que explotaron muy bien.

“Tuvieron ocasiones muy claras respecto a las que tuvimos, nosotros tuvimos no tan claras… Sí se hubieran llevado un gol o dos más“, explicó Fernando Ortiz, dejando entrever que una goleada no le hubiera extrañado.

Ante tantos cuestionamientos expresados sobre sus propios jugadores, al entrenador de Rayados de Monterrey se le preguntó si estaba contento con el XI inicial y se le mencionó sobre el nivel de Rogelio Funes Mori… Su respuesta fue serena y alejada de polémica.

“Cuando uno toma decisiones respecto al XI inicial cree que es lo mejor. En el momento que yo crea que es lo mejor hacer un cambio lo haré (…) Son decisiones que tomo en el momento y lo mejor para el equipo”, puntualizó.

Rayados de Monterrey va con todo para la vuelta: la estrategia de Fernando Ortiz

Quedar eliminados en cuartos de final de la Liguilla representaría un absoluto fracaso para Rayados de Monterrey, sobre todo por el ambicioso proyecto que planteó a principio de semestre su presidente deportivo José Antonio ‘Tato’ Noriega.

No solamente haberle quitado al Tano Ortiz a las Águilas del América, también haber hecho un esfuerzo gigante por el español Sergio Canales (ex Real Betis) y Jesús ‘Tecatito’ Corona (ex Sevilla).

Estos futbolistas, sumados a una base ya con talento para pelear el campeonato, dan a entender que una eliminación temprana sería un absoluto fracaso, no solo para Fernando Ortiz, sino para todo el proyecto liderado por Noriega.

“En nuestra casa y con nuestra gente podemos revertir este resultado. Vamos a trabajar para corregir”, fue la promesa que dejó el técnico de Monterrey el miércoles en rueda de prensa.

Sobre la estrategia a utilizar por Rayados para ganar la eliminatoria, Ortiz fue pragmático: trabajo, ganas y fe.

“Saldremos a buscar el partido, a ganar y mostraremos otra cara”, agregó.

Este sábado 2 de diciembre el Monterrey recibirá en el Estadio BBVA al Atlético de San Luis en un encuentro de ganar o morir.

