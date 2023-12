Compañía de biotecnología trabaja en un medicamento que podría extender la vida de tu perro

La empresa de biotecnología Loyal ha anunciado un emocionante avance en la búsqueda de medicamentos que puedan extender la vida de nuestros fieles amigos caninos. Según un comunicado reciente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha reconocido la eficacia potencial de un medicamento desarrollado por Loyal, marcando un hito importante para la aprobación de un tratamiento revolucionario.

El medicamento, aún no identificado por razones de propiedad intelectual, ha superado uno de los requisitos para la “aprobación condicional ampliada”, una autorización acelerada para medicamentos animales que abordan necesidades de salud no satisfechas. Aunque aún no está disponible para los dueños de mascotas, Loyal aspira a recibir la aprobación condicional en 2026. Esto permitiría que el medicamento para prolongar la vida de los perros llegue al mercado antes de la finalización de un gran ensayo clínico.

1 año más de vida

Celine Halioua, fundadora y directora ejecutiva de Loyal, comparte su entusiasmo al afirmar que esperan “alargar al menos un año de extensión de vida saludable”. Sin embargo, la incertidumbre persiste, ya que aún no se ha demostrado de manera concluyente que el medicamento cumpla con esta ambiciosa promesa.

Aunque un pequeño estudio sugiere que el medicamento LOY-001 podría mitigar los cambios metabólicos asociados con el envejecimiento, Loyal aún debe demostrar su capacidad para prolongar la vida de los perros. La carta de la FDA, resultado de años de diálogo entre la empresa y la agencia reguladora, indica una apertura por parte de la FDA hacia medicamentos destinados a la longevidad canina.

Otros medicamentos

El campo de la longevidad canina está en pleno auge. Otros investigadores están llevando a cabo ensayos clínicos con rapamicina, una sustancia que ha demostrado extender la vida de ratones de laboratorio. En paralelo, Loyal está reclutando perros para ensayos clínicos de otro fármaco candidato, denominado LOY-002.

Los medicamentos en estudio actúan de diversas maneras. La rapamicina, que también se investiga como posible fármaco para la longevidad humana, inhibe la proteína mTOR, reguladora del crecimiento y metabolismo celular. Los resultados preliminares de un estudio que incluyó a perros que recibieron rapamicina sugieren mejoras en la salud y el comportamiento, lo que alimenta la esperanza de que estos avances no solo prolonguen la vida, sino también mejoren la calidad de la misma.

El campo de la biotecnología está en el umbral de un hito significativo que podría cambiar la forma en que cuidamos y entendemos la vida de nuestros queridos compañeros caninos. Con la aprobación condicional en el horizonte, la posibilidad de una vida más larga y saludable para los perros está más cerca de convertirse en realidad.

