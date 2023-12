Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 1 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 111,282 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,418,785 seguidores. El artista es conocido por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que cosechó 111,282 me gusta. “Familia, tickets al Que Bueno Volver a Verte Tour en Europa 2024 ya esta disponible en http://www.jbalvin.com ¡Hasta Pronto!Familia, Tickets for Que Bueno Volver a Verte Tour Europe 2024 are on sale now at http://www.jbalvin.com See you soon!”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 77,146 Likes

Seguido de J Balvin tenemos Maluma (@maluma), que es una de las figuras también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,822,020 followers. En esta ocasión, su publicación ha recibido 77,146 de me gusta. “Si pudieran ver lo que ven mis ojos #RaybanMeta @raybanmeta @rayban -If you could see what my eyes could see #RaybanMeta @raybanmeta @rayban”, escribió este popular instagramer en su último post de abajo.

3- Lele Pons: 68,017 Likes

La influencer Lele Pons (@lelepons) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 53,881,660 seguidores. En su última publicación, Lele Pons ha logrado un total de 68,017 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Paris’s Winter Wonderland ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Alexa Dellanos: 35,475 Likes

Alexa Dellanos sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,338,433 seguidores. En su cuenta (@alexadellanos), la influencer es famoso por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación obtuvo 35,475 likes. Éste fue su post.

5- Natti Natasha: 14,664 Likes

Para terminar, echamos el cierre a este ranking con Natti Natasha, la cantante y compositora con una comunidad de 36,295,702 followers en Instagram. Sus posteos en (@nattinatasha) por supuesto que causan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 14,664 me gusta. “Quiero invitar a algunos de ustedes a una NOCHE especial, para celebrar juntos el release de mi próximo álbum #NastySingles ¡Quiero ver sus OUTFIT CHECKS! ¡Como si estuvieran de fiesta hasta que salga el sol! Usa los nuevos sencillos Ándale o tu tattoo y No olvides usar #thenastyclub en tus posteos en TikTok o Instagram, para que pueda ver y elegir mis favoritos. ¡Los mejores looks recibirán una invitación personal de mi para algo muy especial! ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

