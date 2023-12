Luuk De Jong, el delantero que rechazó al Toluca y supera a Cristiano Ronaldo y Lewandowski en un sorprendente renglón

Luuk De Jong fue pretendido por el Toluca para reforzar su delantera hace dos temporadas. Sin embargo, el delantero neerlandés decidió seguir su carrera en Europa, específicamente en el club de sus amores, el PSV Eindhoven. Allí en Países Bajos marcha de primero en la Eredivise con un pleno de 13 victorias y además disputará los octavos de final de la UEFA Champions League.

El Toluca presentó en su momento según reportes de la prensa mexicana, una oferta por el delantero que era desechado entonces por el FC Barcelona y el Sevilla. El delantero de 33 años tenía otros planes que no incluían a la oncena choricera y fue así como decidió volver a su país.

En el PSV es compañero del Chucky Lozano y además ostenta unas cifras importantes en un departamento en el que supera nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo y a Robert Lewandowski.

Luuk De Jong en celebración de gol con el PSV Eindhoven. Foto / MAURICE VAN STEEN/ANP/AFP via Getty Images

Luuk De Jong es el “Rey del aire”

Desde que Luuk De Jong hiciera su debut en la Eredivise en noviembre de 2008, ningún jugador de las seis grandes competiciones de Europa ha marcado más goles de cabeza que él.

De Jong suma 74 goles de cabeza en 418 partidos distribuidos entre el campeonato de su país, la Premier y La Liga. Con estas cifras ya ha superado a Cristiano Ronaldo, que hizo 69 dianas aéreas entre Inglaterra (Manchester United), España (Real Madrid) y Serie A (Juventus) antes de marcharse a Arabia Saudita.

Además de “El Bicho”, Robert Lewandowski y el ya retirado Fernando Llorente ocupan la tercera plaza, con 51 goles de cabeza. El francés Olivier Giroud lleva 45 y tras ellos un triple empate entre Edinson Cavani, Edin Dzeko y Harry Kane con 43 anotaciones de cabeza.

“No me voy a comparar con ese tipo de delanteros, que son fantásticos, pero es verdad que tengo una cualidad con la que he podido marcar muchos goles”, dijo De Jong en entrevista para NOS.

La segunda juventud de Luuk De Jong

Desde su llegada al PSV Eindhoven, Luuk De Jong está viviendo una segunda juventud y se ve reflejada en sus números individuales y colectivos. El equipo suma 13 triunfos en igual número de partidos en la Eredivise, además los dirigidos por Peter Bosz suman 48 goles de los cuales 10 son del delantero de 33 años.

Además de los 10 goles, Luuk De Jong tiene seis asistencias y cinco goles más durante la clasificación para Champions y dos en la liguilla de grupos de la máxima competición continental.

Para el Toluca el delantero neerlandés hubiera sido una gran alternativa ya que su falta de gol los llevó a queda rfuera de la Liguilla de la Liga MX y a seguir buscando entrenador tras la salida de Ignacio Ambriz.

