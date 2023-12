El senador John Fetterman exige destituir a Bob Menéndez por ser más siniestro que George Santos

John Fetterman, senador por Pensilvania, exige que, si en la Cámara de Representantes se realizó una votación para expulsar a George Santos por estar acusado de 13 cargos federales y de 10 cargos penales, entonces debería hacerse lo mismo con Bob Menéndez, expresidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y todavía congresista, cuyas acciones considera aún más siniestras.

El escándalo relacionado con el representante New Jersey, inició en septiembre cuando se le fincaron cargos por corrupción pues, en su domicilio fueron hallados cientos de miles de dólares y lingotes de oro, los cuales presuntamente obtuvo a cambio de su influencia en el Senado.

Documentos judiciales señalan que el legislador influyó para beneficiar a los empresarios Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes en acuerdos comerciales y de armas con Egipto. Sin embargo, Menéndez lo niega.

A raíz de ello, los fiscales federales del Distrito Sur de Manhattan acusan al político de raíces cubanas de conspiración para cometer soborno, conspiración para cometer fraude de servicios honestos, conspiración para cometer extorsión y conspiración para que un funcionario público actúe como agente extranjero.

Basado en ello, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión ABC, John Fetterman cuestionó porqué al demócrata Bob Menéndez no se le castiga con el mismo rigor con el cual se expulsó al republicano George Santos de la Cámara.

“Tenemos un colega en el Senado que en realidad hace cosas mucho más siniestras y serias: el senador Menéndez. Necesita irse. Y si expulsaron a Santos, ¿Cómo pueden permitir que alguien como Menéndez permanezca en el Senado?”, expresó.

John Fetterman es partidario que el demócrata Robert Menéndez también debe recibir una sanción ejemplar. (Chip Somodevilla / Getty Images)

El controversial legislador de Pensilvania está convencido de que Robert Menéndez se ha aprovechado de su posición para obtener beneficios personales al velar por lo intereses de otra nación en lugar de centrarse en la suya.

“Creo que Menéndez, es realmente un senador por Egipto, no por New Jersey. Así que realmente creo que tiene que irse”, indicó.

No obstante, existe la renuencia de otros senadores para realizar una votación de expulsión, esto bajo el argumento de que ello violaría el debido proceso.

Por su parte, Menéndez rechaza todas las acusaciones en su contra y advierte que detrás existe una campaña enfocada en perjudicarlo.

“No he hecho nada malo y una vez presentados todos los hechos seré declarado inocente. El gobierno se dedica a una caza primitiva mediante la cual el depredador persigue a su presa hasta que se agota y luego la mata. Esta táctica no funcionará”, señaló.

