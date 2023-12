Ryan García no permite la entrada de Óscar de la Hoya a su camerino y fue abucheado a pesar de su triunfo

Ryan García noqueó en el octavo asalto a Óscar Duarte en el Toyota Center, de Houston, Texas. En un combate en el que el californiano fue muy abucheado por el público y que logró resolver con un gancho de izquierda que dejó en malas condiciones al mexicano y que aprovechó García para imponerse con una ráfaga de golpes.

Cabe señalar que antes del combate, Ryan García no le permitió el ingreso a su camerino a Óscar de la Hoya, su promotor y con quien mantiene una relación rota desde el combate contra Gervonta Davis en el que lo acusó de haberlo abandonado tras haber sido noqueado.

Óscar de la Hoya se pronunció tras no entrar al camerino de Ryan García

Luego de no haber podido entrar al camerino de Ryan García, Óscar de la Hoya se pronunció y lamentó la situación, además tuvo palabras positivas para Óscar Duarte. “Siempre me gusta alentar a mis guerreros. Me pidieron que me quedara fuera del otro vestidor. Me encantó ver a Duarte tan tranquilo y enfocado en esta pelea”. afirmó.

No obstante, De la Hoya felicitó en el ring a Ryan García que con cara de pocos amigos no le hizo mucho caso en otro capítulo de la novela entre ambos personajes.

Ryan García no la tuvo tan fácil contra Óscar Duarte

El súperligero Ryan García llegaba a este combate como amplio favorito para imponerse a un Óscar Duarte que poco a poco se iba colocando de buena forma dentro de la pelea. García mostraba poca agresividad, situación que causó molestia al público presente que comezó a silbar y a abuchear al californiano que por momentos se notaba visiblemente molesto.

Sin embargo García logró mantener la concentración en el pleito, y a pesar de lo complicado que estaba resultando supo esperar su momento para resolver esta pelea que significaba su regreso al triunfo luego de ser noqueado por Gervonta Davis.

