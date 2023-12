Óscar Duarte critica al réferi por detener la pelea contra Ryan García: “Siento que fue injusto”

Óscar ‘La Migraña’ Duarte criticó la decisión del réferi en el enfrentamiento donde Ryan García lo derrotó por la vía del nocaut en el octavo asalto y expresó que fue injusto no dejarlo continuar en la pelea que se realizó en el Toyota Center de Houston.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Duarte admitió que García lo lastimó con su cruzado y aseguró que quería seguir peleando porque estaba recuperado de la caída cuando se levantó, pero el réferi no lo dejó y terminó el combate.

“Sí, siento que fue injusto. Yo me levanté, sí me lastimó, pero me levanté entero, quería seguir peleando y sabía que podía ganar la pelea. (…) Yo me sentía bien para seguir peleando. Sí me tumbó y todo, pero yo me levanté, estaba ya recuperado, y sí me hubiera gustado seguir la pelea porque traigo todavía con qué, todavía me siento… sentía que pude haber hecho más, pero ni hablar. Ojalá y algún día lo vuelva a enfrentar y haya una revancha”, dijo.

Momento exacto cuando el réferi detuvo la pelea tras el conteo de protección a Óscar Duarte. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“Quise meter mi derecha, me ganó él con su cruzado, entonces ahí sentí el golpe, pues me tumbó. Y quise recuperarme y ya cuando me levanté, pues ya no me dejaron, pero me agarró. (…) El boxeo es de estilos, no fue mi noche y pues voy a seguir adelante, con la frente en alto, sé que queda mucho por trabajar y mucho camino por recorrer, yo quiero ser campeón del mundo y no voy a parar hasta conseguirlo. Al inicio su velocidad no me sorprendió, el poder sentí que ya lo tenía asimilado, pero me agarró bien aquí en la sien”, añadió.

Cabe destacar que el octavo asalto Óscar Duarte intentó buscar atacar nuevamente el cuerpo de Ryan García, golpe que hizo retroceder al californiano en el round anterior, pero a poco de sonar la campana, el californiano atrapó a ‘La Migraña’ con una combinación de golpes que lo hicieron tambalear sobre el ring y caer de rodillas contra la lona a los 2:51. El réferi comenzó el conteo de protección y el mexicano pudo ponerse de pie, pero después de terminar la cuenta.

Ahora, King Ry está enfocado en convertirse en campeón mundial en el peso superligero. Por ello, el californiano no perdió el tiempo y tras la victoria retó a Rolando ‘Rolly’ Romero, monarca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a un duelo por el título a continuación.

Rolando Romero también ha estado buscando insistentemente una pelea con Ryan García tras coronarse campeón. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Óscar Duarte, de 27 años, perdió una racha de once victorias consecutivas por nocaut al caer contra King Ry en Houston. El mexicano ahora cuenta con registro de 26 victorias (21 por la vía rápida) y solo dos derrotas.

Por su parte, Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

