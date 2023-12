Ryan García dice que la pegada de Óscar Duarte se sentía como piedra: Tuve más miedo que con Tank

Ryan García expresó que la pegada de Óscar ‘La Migraña’ Duarte es mucho más fuerte que la de Gervonta Davis, por lo que aseguró que sintió más miedo en esta pelea con el mexicano –a quien venció por nocaut en el octavo asalto– que en su duelo con Tank.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea, García explicó que nunca se había quejado de un golpe hasta que sintió el primero de Duarte y fue en ese momento que supo que debía estar fuerte a la defensiva y ser cuidadoso para no ser detenido por el mexicano.

“No voy a mentir, (contra Óscar Duarte) tuve más miedo que cuando peleé con Tank (Davis). (Duarte) tenía un golpe muy duro. Yo nunca me quejo. Pero ese tipo me pegaba tan duro detrás de la cabeza que me quejé, porque no se veía como un golpe duro, pero sí era fuerte. Por eso estaba más preocupado en esta pelea que lo que estuve contra Tank (…) pero en esta pelea fue estar a la defensiva contra su presión, evitando que me noqueara, porque tiene el poder de pegada para noquearte, así que tenía que ser muy cuidadoso”, dijo.

Ryan García atrapó a Óscar Duarte con una combinación de golpes que lo mandaron a la lona en el octavo. Foto Cortesía: Golden Boy Promotions.

“Cuando tienes un pegador tan fuerte enfrente tienes que saber qué hacer con ellos. En mi mente, yo me di cuenta que este tipo sí tiene poder en su pegada. Era mucho más lento que yo, pero cada vez que me pegaba sentía su puño como piedra, así que pensé que debía descifrarlo. Pero no me preocupaba, porque yo puedo aguantar buenos golpes, le asimilé un gran uppercut que me cortó un poco por primera vez”, continuó.

Ryan García aseguró que si quiere convertirse en campeón tiene que sobreponerse a este tipo de momentos y enfrentar la adversidad. Indicó que en su carrera nunca tuve una verdadera adversidad exceptuando la pelea con Gervonta Davis. “(Duarte) es un peleador duro, yo sabía que iba a ser duro, todos me preguntaban por qué tome esa pelea, y ahora todos tienen que darme mi crédito. Enfrenté a un gran peleador, y encontré la forma de noquearlo”, agregó.

Cabe destacar que esta victoria frente a Óscar Duarte marcó el regreso de García al cuadrilátero después de perder su invicto en el deporte ante Gervonta Davis el pasado mes de abril. En esa ocasión, King Ry fue noqueado con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto del enfrentamiento. A pesar de caer derrotado de esta forma, el californiano asegura que ‘La Migraña’ tiene más poder de pegada y atribuye la pérdida a la lesión que tenía en las costillas y la cláusula de rehidratación impuesta por Tank.

Gervonta Davis noqueó a Ryan García con un golpe al cuerpo en el séptimo asalto el pasado mes de abril. Foto: Al Bello/Getty Images.

Ryan García, de 24 años, decidió subir a las 140 libras luego de su primera derrota en el deporte y debutó con éxito en la nueva categoría para intentar coronarse campeón mundial. El mexoamericano posee récord de 24 triunfos (20 por nocaut) y un revés en su carrera profesional.

Por su parte, Óscar Duarte, de 27 años, perdió una racha de once victorias consecutivas por nocaut al caer contra King Ry en Houston. El mexicano ahora cuenta con registro de 26 victorias (21 por la vía rápida) y solo dos derrotas.

