Esteban Andrada lamentó resultado ante San Luis y dedicó un mensaje a la afición de Monterrey

Los Rayados de Monterrey fueron eliminados sorpresivamente por Atlético San Luis con un marcador global de 1-2 en los cuartos de final del Torneo Apertura 2023. A propósito de este resultado, el guardameta del equipo de la Pandilla, Esteban Andrada, le dedicó un mensaje a los aficionados del club en sus redes sociales.

“Nos sentimos con un dolor inmenso por no poder lograr los objetivos, nos toca mirar hacia adentro las cosas que hicimos mal y mejorarlas”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

“¡Estoy seguro de que de esa forma vamos a poner a Rayados en lo más alto! ¡Gracias por estar siempre, son la mejor afición de México! Hoy y siempre Arriba Monterrey”, concluyó su mensaje a los fanáticos.

El portero oriundo de Buenos Aires (Argentina) es uno de los jugadores que más quiere la afición del Monterrey y fue señalado como uno de los mejores del Torneo Apertura 2023. Los hinchas también pidieron que debe ser considerado como uno de los jugadores que debe quedarse en la institución por tener varios partidos, debido a que Andrada fue una pieza fundamental para conseguir victorias en la fase regular.

En torneos anteriores, Andrada había sido muy criticado por los expertos del fútbol y varios de los ultras del equipo por tener un pésimo rendimiento sobre el engramado, pero todo eso cambió después de esta ronda regular.

Rayados fuera del Apertura 2023

Los de la Pandilla terminaron en el segundo lugar de la tabla general con un total de 33 unidades, solo fueron superados por las Águilas del América que obtuvieron 40 puntos.

Esta derrota en Liguilla es algo que pondrá a pensar a los dirigentes de la continuidad de varios jugadores en la plantilla y sobre si el entrenador Fernando Ortiz deberá seguir al frente del banquillo blanco y azul.

Los aficionados de los Rayados de Monterrey están acostumbrados a ser una de las escuadras que pelea años tras año el campeonato y esta eliminación en los cuartos de final puede ser el inicio de una gran sacudida en la institución rayada.

El presidente deportivo del club, José Antonio Noriega, comentó que habrá varios cambios en el club para lo que será el año que viene y el nuevo torneo mexicano.

Los próximos encuentros de las semifinales del Apertura 2023 están pautados para el miércoles 6 y para el jueves 7 de diciembre a las 7:00 PM de Ciudad de México.

Tano Ortiz asegura que no renunciará

Fernando “Tano” Ortiz, entrenador de Monterrey, aprovechó en la rueda de prensa tras el juego de la vuelta de cuartos de final para dejar una autocrítica al conjunto. También se disculpó con los aficionados por el resultado de la Liguilla.

Fernando Ortiz se disculpó con la fanaticada de Rayados de Monterrey. Foto: Manuel Velasquez/Getty Images.

“Cuando hay una serie de por medio, el partido dura 180 minutos. Hicimos un mal partido el primero y hay una causa bastante enorme en que se pueda reflejar el día de hoy, regalamos 90 minutos. A la afición, pedirles disculpas, hay que hacerse cargo de la situación, es una vergüenza deportiva, agradecerles el apoyo durante todo el semestre”, dijo en la rueda de prensa.

Además, Ortiz aclaró que no tiene pensado presentar su renuncia tras finalizar la participación del equipo en el Apertura 2023.

“Yo estoy tranquilo con mi trabajo, no me gusta hacer comparaciones, no me pasó por la cabeza (renunciar)”, concluyó el estratega.

