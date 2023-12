Veljko Paunovic tras la eliminación de Chivas: “Esta serie la perdimos en Guadalajara”

Las Chivas de Guadalajara se despidió de la Liguilla del torneo Apertura 2023 de la Liga MX tras una derrota ante los Pumas de la UNAM (3-0), una eliminación que dejó golpeado al entrenador del Rebaño Sagrado, Veljko Paunovic, quien reconoció la superioridad del rival en el encuentro de vuelta de la serie de los cuartos de final.

El director técnico serbio analizó la serie de forma global y consideró que esta eliminación se les escapó de las manos en el primer choque entre ambos, en el que a pesar de haberse quedado con una victoria (1-0) fallaron muchas ocasiones, algo que no este domingo no hicieron los Pumas dando una demostración de contundencia que le permitió darle vuelta a la serie.

“Quiero felicitar a los Pumas porque hoy nos superaron e hicieron lo que teníamos que haber hecho nosotros en el primer partido, aprovechar las oportunidades y ser contundentes. Esta eliminatoria la perdimos en Guadalajara por no convertir las múltiples ocasiones claras de gol que tuvimos”, dijo Paunovic en la rueda de prensa posterior al partido de acuerdo con TUDN.

Los jugadores de las Chivas de Guadalajara desencajados ante la contundencia mostrada por los Pumas de la UNAM en el encuentro de vuelta de los cuartos de final. (Manuel Velásquez/Getty Images)

Veljko Paunovic hizo énfasis en destacar los puntos negativos mostrados por las Chivas en este duelo disputado el domingo en el estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México en donde gracias a los goles de Antonio Briseño (autogol), César Huerta (penal) y Gabriel Fernández, los Pumas se quedaron con la victoria.

“Nos faltó contundencia, tiros a puerta, convertir las ocasiones que tuvimos, los disparos desde fuera del área tenían que ser más acertados. La lectura del partido es no poder conceder el primer gol tan rápido y el pena lo provoca que el equipo ya estaba golpeado”, prosiguió en su análisis el estratega serbio quien reconoció que fue un “día malo”.

“Nos vamos dolidos por la imagen que mostramos, los chicos lo han dado todo en la cancha, pero nos vamos dolidos por la afición. Todos estábamos ilusionados. Fue un día malo”, sentenció el estratega quien no encontró una razón del desempeño que mostraron sobre la cancha.

Las Chivas de Guadalajara fueron ampliamente superados el domingo por los Pumas que pudieron revertir la derrota sufrida en la ida por 1-0. (Manuel Velásquez/Getty Images)

“Ha sido una temporada con muchos altibajos, repuntes, recaídas en prácticamente todos los aspectos, hemos tenido una montaña rusa futbolística, en el partido de ida ha estado todo muy bien en cuanto a la forma, pero hoy (domingo) los momentos difíciles nos pesaron. No hay un motivo especial, el equipo trabajó, se preparó bien, pero el rival nos superó”, apuntó.

Listo para seguir

A pesar del duro golpe de la eliminación de la Liguilla del torneo Apertura 2023, a Veljko Paunovic no le pasa por la cabeza marcharse de las Chivas de Guadalajara y así lo hizo saber el director técnico serbio quien hace un par de meses fue protagonista de rumores sobre su salida.

“Me siento muy dolido y triste por la eliminación pero seguiré trabajando, levantando a los que tengo que levantar. Seguiré mandando mi mejor conocimiento e ideas al equipo. Esto se arregla y se va a arreglar, van a haber otras opiniones, pero yo voy a lo mí. Me sobra el ímpetu y tengo unas ganas tremendas de ganar y no me voy a rendir”, aseguró.

