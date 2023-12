Juan Guillermo Cuadrado aseguró que le gusta la idea de jugar en la Liga MX

A Juan Guillermo Cuadrado le seduce la idea de que en algún momento de su carrera pueda terminar jugando en la Liga MX o en cualquier otro campeonato del continente americano, lo que le permitiría poder estar mucho más cerca de su familia en Colombia.

Así lo reveló el mediocampista colombiano en una reciente entrevista con el ex futbolista chileno Iván “Bam Bam” Zamorano para TUDN en la que el jugador del Inter de Milán en la Serie A italiana aseguró que de momento todavía se ve jugando en el fútbol europeo.

Juan Guillermo Cuadrado llegó a Europa de la mano del Udinese italiano en la temporada 2009-2010 y a partir de ese momento se estableció en el Viejo Continente jugando también en el Lecce, Fiorentina, Juventus y a partir de esta temporada en el Inter de Milán. También tuvo dos etapas en el Chelsea de la Premier League inglesa.

Esta temporada Juan Guillermo Cuadrado ha disputado apenas seis partidos con el Inter de Milán en el campeonato italiano de los 14 que se han jugado en la Serie A. (Kenta Harada/Getty Images)

“Ahora mismo siempre he pensado en estar acá (en Europa) por lo menos dos o tres años más, pero obvio que si sale algo bueno siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, para sentirme cerca de casa. México también me parecería una muy buena opción y claro, si se da la oportunidad me encantaría”, comentó el jugador colombiano.

Sobre el cambio que significó para él dejar atrás a la Juventus de Turín, equipo en el que estuvo durante ocho temporadas, las últimas siete de forma consecutiva y pasar al Inter de Milán a donde llegó para esta campaña, el mediocampista de 35 años aseguró que no fue tan drástico tomando en cuenta todo el tiempo que acumula en la Serie A.

“A nivel personal considero que no fue un cambio tan fuerte porque ya estoy adaptado a Italia durante tanto tiempo, manejar el idioma, la cultura entonces esa transición se hace mucho más fácil”, apuntó Cuadrado quien reveló que llegó con altas expectativas al cuadro de Milán. “Se que este es un gran club y por eso aspiramos a ganar muchas cosas y tenemos muy buenos jugadores para apuntar a eso”.

Juan Guillermo Cuadrado es uno de los pilares de la Selección de Colombia que está peleando en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. (Frederic Scheidemann/Getty Images)

Durante la entrevista con TUDN Juan Guillermo Cuadrado también tocó el tema de la Selección de Colombia que está viviendo un gran momento en el camino a la Copa del Mundo del 2026 que se llevará a cabo entre Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo marcha en el tercer puesto de la tabla con 12 puntos por detrás de Uruguay (13) y Argentina (15).

“Colombia se encuentra muy bien, tiene jugadores jóvenes muy buenos que quieren aportar tratando de ser útil al equipo no solamente dentro del terreno de juego, sino también fuera. Nuestro objetivo principal sería volver al Mundial. Tenemos un gran equipo, es un sueño y un gran objetivo que nos hemos trazado”, finalizó Cuadrado.

