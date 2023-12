Tato Noriega hará un análisis profundo a Monterrey y Tano Ortiz asegura que no renunciará

Rayados de Monterrey quedó fuera del Torneo Apertura 2023 al caer 2-1 en el marcador global ante el Atlético de San Luis. El entrenador Fernando “Tano” Ortiz logró la clasificación directa al quedar como sublíder en su primer torneo con el equipo regio, pese a ese buen resultado no pudo continuar para llevarse la corona.

El presidente del club, José Antonio “Tato” Noriega, aseguró que la directiva evaluará la situación del equipo en profundidad tras el resultado de la eliminación en los cuartos de final de la Liga MX.

“Necesitamos evaluar quiénes son aptos para llevarnos por ese camino, la tenemos clara, si tenemos que hacer movimientos, lo vamos a analizar de manera profunda. En esta institución debemos ser exigentes y, por lo tanto, vamos a hacer un análisis, de quienes están aptos para darle al Monterrey las alegrías que merece su afición, la búsqueda de los objetivos que están más allá de los que hemos obtenido en los torneos recientes”, declaró después del partido contra San Luis.

José Antonio Noriega hará un análisis del equió de Rayados de Monterrey. Foto: Imago7/ Andrea Jiménez.

Tano Ortiz también aprovechó la rueda de prensa tras el juego de vuelta de cuartos de final para hacer una autocrítica al conjunto de Monterrey. También se disculpó con los hinchas rayados por los resultados que obtuvo el club en la liguilla de este año.

“Cuando hay una serie de por medio, el partido dura 180 minutos. Hicimos un mal partido el primero y hay una causa bastante enorme en que se pueda reflejar el día de hoy, regalamos 90 minutos. A la afición, pedirles disculpas, hay que hacerse cargo de la situación, es una vergüenza deportiva, agradecerles el apoyo durante todo el semestre”, enfatizó en la rueda de prensa.

Además, Ortiz aclaró que no tiene pensado presentar su renuncia tras lafinalizar la participación del equipo en el Apertura 2023.

“Yo estoy tranquilo con mi trabajo, no me gusta hacer comparaciones, no me pasó por la cabeza (renunciar)”, concluyó el estratega.

Monterrey cayó ante Atlético San Luis

El Atlético San Luis escribió su nombre en la historia del fútbol mexicano y alcanzó un empate a un gol contra Rayados de Monterrey y lo deja fuera de la Liga MX. Rayados no descifró la manera para reaccionar en ningún momento del encuentro y sin aprovechar los más de 10 minutos de descuento que agregó el árbitro.

San Luis se enfrentará al Club América en las semifinales, con este pase mejoran su actuación de la temporada anterior en la que no pudieron ni pasar a la repesca.

En el encuentro contra Monterrey se vivió una polémica con el cuerpo arbitral tras la anulación del segundo gol de Luis Romo, anotación que ponía el juego encaminando a favor de Rayados.

Rogelio Funes abrió el marcador del juego para Monterrey. Pese a este gol tempranero, el San Luis buscó las maneras para evitar la remontada y comenzó a hacer su magia en el terreno de juego.

A los primeros 45 minutos de acción, apareció una espectacular jugada de Rayados y tras un centro de Alfonso González, el jugador Luis Romo logró empujar al segundo poste, lo que sería el segundo gol de Monterrey. Sin embargo, el principal tuvo que revisar la jugada y anuló el gol.

Con pocos minutos de la segunda parte, el Atlético de San Luis aprovechó un error en la defensa de Monterrey. El brasileño Vitinho apareció sin ningún problema a Gallardo para definir con un disparo.

El San Luis logró dominar a Rayados y mostró una magnífica capacidad de jugar al fútbol. Los dirigidos por Gustavo Leal lograron ser los segundos clasificados a las semifinales del Apertura 2023 y se medirán al conjunto dirigido por André Jardine.

