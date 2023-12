Jamie Foxx confiesa que estuvo cerca de la muerte: “Vi el túnel”

Jamie Foxx, actor de Hollywood, hizo su primera aparición pública después de la misteriosa emergencia de salud que vivió. La misma dejó sin palabras a muchos y conmovió a otros. El artista se puso muy emocional al confesar que estuvo al borde de la muerte.

Jamie Foxx makes a surprise emotional appearance at the Critics Choice Celebration of Cinema & Television. @iamjamiefoxx #jamiefoxx #criticschoice #cccelebration pic.twitter.com/MzzqruWqRf — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) December 5, 2023

“He pasado por algo. He pasado por algunas cosas. Ya sabes, es una locura, no podía hacer eso hace seis meses. En realidad, no podía caminar”, comenzó diciendo Jamie Foxx al recibir el Vanguard Award en la “Celebration of Cinema & Television: Honoring Black, Latino and AAPI Achievements” de la “The Critics Choice Association”.

Después se le quebró la voz. Hizo una breve pausa y retomó el aliento para continuar con su discurso. “No soy un clon. No soy un clon. Sé que mucha gente decía que me clonaron. Vaya, ustedes no son una m***”, agregó.

Además, Foxx dijo que lo que había vivido fue una verdadera pesadilla y que no se lo deseaba a nadie. Esto, al tiempo que agradeció el hecho de estar vivo.

“Se siente bien estar aquí. Aprecio cada minuto ahora. Es diferente… No le desearía lo que pasé ni a mi peor enemigo. Porque es difícil cuando casi termina. Vi el túnel. No vi la luz. Hacía calor en ese túnel… Mi***, ¿voy al lugar correcto?“, terminó diciendo a manera de broma el intérprte y ganador del Óscar por “Ray” (la vida de Ray Charles).

Qué sigue para Jamie Foxx después de su emergencia de salud

Jamie Foxx también dijo que necesitó un breve período de tratamiento en Chicago para recuperarse. Esto incluyó terapias físicas y cognitivas.

Jamie Foxx, actor de Hollywood, en el Miami Open de Tenis. Crédito: CHANDAN KHANNA. | Getty Images

Sin embargo, los detalles de qué le sucedió y qué está haciendo exactamente siguen siendo un misterio. Sus hijas, quienes se han dedicado a cuidarlo, así lo han mantenido.

Por supuesto, Foxx aprovechó la oportunidad de hablar en público por primera vez y agradecer a ellas y a demás seres queridos.

“Tuve que pasar una pequeña temporada en Chicago para hacer algunas cosas bien. Mi hermana y mi hija fueron geniales al no dejar que nadie supiera lo que pasó. Y solo puedo decir que necesitas a alguien así de tu lado. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía lo que estaba pasando. Y tuve que ir a estas instalaciones para poder ejercitarme un poco”, agregó el actor de Hollywood.

Por supuesto, no dejó pasar de lado el agradecimiento a sus fans. Pero sobre todo, se siente que Foxx tiene una apreciación por la vida y un agradecimiento a Dios.

“Lo único a lo que tengo que acostumbrarme ahora es al -Señor, ten piedad, Jesús- Tengo un nuevo respeto por la vida, tengo un nuevo respeto por mi arte. No renuncies a tu arte”, agregó el actor de “Django Unchained“.

Al parecer, Jamie Foxx no contará por ahora lo que le sucedió. Recordemos también que estas declaraciones ocurren en medio de unas denuncias por acoso sexual que pesan en su contra. Mismas que ya negó rotundamente.

Sigue leyendo:

·Jamie Foxx publica mensaje en Instagram, después de su sorpresivo ingreso al hospital

·Kanye West quiere que Jamie Foxx lo interprete en una película

·La transformación de Jamie Foxx para interpretar a Mike Tyson en película biográfica del boxeador