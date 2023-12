Sebastián Cáceres sobre la mala racha del América en semifinales: “No creo que haya ningún fantasma”

El futbolista uruguayo Sebastián Cáceres se ha convertido en uno de los referentes de las Águilas del América. El defensor comentó que no le quita el sueño el historial de mala racha que ha tenido el equipo en los últimos torneos cuando disputan los partidos de semifinales.

Chivas, Pachuca y Toluca se han convertido en los verdugos del equipo del nido en los últimos encuentros y en esta oportunidad tendrán que medirse a la revelación del torneo Atlético San Luis, que por momentos le quitó el liderato del torneo a los rapaces.

“Eso nunca lo pensamos. Es más, antes de muchos partidos siempre lo decimos, que no vamos a ganar con la camiseta solo por ser América, hay que demostrar más, por el hecho de ser un club grande hay que reflejarlo. Vamos a tener que hacer lo que venimos haciendo, lo venimos haciendo de gran forma y esperemos que así se dé”, dijo Sebastián Cáceres.

Sebastián Cáceres es uno de los jugadores referentes de la institución de las Aguilas del Ámerica. Foto: Hector Vivas/Getty Images.

Las Águilas del América no han logrado consagrarse como campeones de un torneo de la Liga MX desde el Apertura 2018, eso ha causado que haya mucha presión sobre la institución y cada uno de los jugadores que disputarán la semifinal contra el Atléctico de San Luis.

“Lo dije recién, no creo que haya ningún fantasma. Son cosas que se dan en el fútbol, a veces se gana, se pierde y no siempre es justo el fútbol, hay mucha injusticia, no siempre uno tiene lo que se merece. Hemos trabajado para qué se dé la mejor forma, hacer un gran torneo y pienso que llegamos de gran forma”, comentó el jugador en rueda de prensa.

El defensor comentó que este equipo es totalmente distinto a los que quedaron eliminados en ocasiones anteriores, debido a que en esta oportunidad el club de las Águilas del América tiene mucha más experiencia y tienen más madurez para encarar los momentos difíciles del encuentro.

“Creo que lo que nos pasó en las anteriores, en alguna ocasión perdimos la paciencia, la tranquilidad; con André (Jardine) hemos reforzado muchísimo eso, el hecho de no perder la paciencia, trabajar mucho con la pelota, no desesperarse y creo que será algo clave”, añadió el nacido en Uruguay.

Las Águilas terminaron este torneo como los líderes absolutos de la ronda regular y el equipo azulcrema en una sola oportunidad se ha podido coronar campeones en una vez de las nueve que han sido superlíderes.

“Sabemos que San Luis es un equipo muy bueno, que juega muy bien, ya todos los conocemos. No nos puede ocurrir lo que nos pasó la última vez, hay que trabajar el partido de gran forma tanto en San Luis como en el Azteca. Pienso que si lo hacemos bien vamos a salir victoriosos”, sentenció.

Sebastián Cáceres valora los consejos del DT de Uruguay

El defensor del Club América aseguró que los consejos que han recibido del director técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, lo han ayudado para potenciar su forma de jugar el fútbol.

“(Marcelo) Bielsa me ha dado muchos consejos, me ha dicho que cuando me mantengo enfocado sobresalen muchas de mis características defensivas y por eso he trabajado mucho en el tema de mantener el foco”, afirmó.

El pasado 24 de noviembre, Cáceres recibió varios elogios de la prensa uruguaya por su actuación en la última Fecha FIFA en la que destacó la victoria sobre Argentina por 2-0 con su eficiente marca sobre Lionel Messi.

“Siempre es lindo recibir elogios, pero tampoco me dejo llevar porque no eres el mejor por algunos buenos partidos, pero tampoco eres el peor por uno malo. Hay que tener los pies en la tierra y saber que uno siempre puede mejorar”, dijo.

