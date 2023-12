Britney Spears publica fotografías familiares y despiertan rumores de reconciliación con su padre

Britney Spears compartió una serie de fotos familiares, revelando una perspectiva nostálgica sobre su relación con su padre, Jamie Spears. A través de estas imágenes, la cantante muestra momentos junto a sus hijos cuando eran más jóvenes, incluyendo una foto de Jamie sosteniendo la lonchera de su nieto y una caja de jugo.

Aunque Britney no ha proporcionado títulos explícitos para las fotos, su decisión de publicarlas sugiere una apertura a la posibilidad de una reconciliación con su padre. Esta acción se produce en un momento en el que Jamie Spears enfrenta desafíos de salud significativos, incluida la amputación de una pierna después de varios intentos infructuosos de combatir una infección masiva con cirugías.

La historia de la difícil relación entre Britney y su padre ha estado marcada por la gestión de la tutela de la cantante, que ha generado críticas públicas hacia Jamie Spears. A pesar de estos desafíos, se informa que Britney ha expresado recientemente un sentimiento de añoranza hacia su padre, considerando incluso la posibilidad de enviarle dinero para apoyarlo.

A pesar de las circunstancias complicadas, se dice que Jamie Spears está totalmente dispuesto a reconectar con su hija y anhela restaurar una relación positiva. Cabe destacar que mantiene buenas relaciones con la madre de Britney, Lynne, quien asistió a la fiesta de cumpleaños número 42 de la cantante, así como con su hermana, Jamie Lynn.

La familia Spears parece estar buscando un reencuentro en medio de desafíos personales y la presión pública. Aunque los problemas persisten, la disposición de Britney a explorar la reconciliación sugiere una prioridad hacia la unidad familiar en tiempos difíciles.

Britney Spears celebra su cumpleaños en lencería

Britney Spears compartió un video en Instagram para exhibir su nueva colección de lencería, justo después de celebrar su cumpleaños número 42. En la grabación, la reconocida cantante se filmó recostada en la cama, vistiendo un conjunto de sujetador en tono rosa intenso y ropa interior en rosa claro.

El pasado domingo, difundió el video donde se muestra radiante y deleitándose con su reciente adquisición de lencería. Compartió su entusiasmo con sus seguidores en redes sociales, reflejando la energía positiva y actitud juguetona que la han caracterizado a lo largo de su carrera. No obstante, algunas insinuaciones sexuales explícitas generaron inquietud entre algunos seguidores, poniéndolos al filo de la butaca.

“Finalmente encontré un sostén de Victoria’s Secret que no causa molestias. Me encanta el efecto push up, pero no el acolchado. Este sujetador es excelente, empuja hacia arriba sin relleno y es de seda. Ni siquiera siento que llevo algo puesto, ¡y además tiene un color bonito! Aunque tengo 40, este año regresé a los 6. ¡Me siento de seis la mayor parte del tiempo!”, expresó en la publicación que alcanzó cerca de 500,000 reproducciones en menos de 24 horas.

Esta publicación llega un día después de que la llamada ‘Princesa del pop’ celebrara su cumpleaños número 42 en compañía de su madre, Lynne, y su hermano, Bryan. Durante mucho tiempo, se rumoreó sobre problemas entre madre e hija, pero la presencia de Lynne en la casa del manager de Britney sugiere que los conflictos han sido resueltos.

Recientemente, Britney Spears ha aumentado su actividad en redes sociales, compartiendo diversos aspectos de su vida, incluyendo contenido más controversial, como fotos en poses casi desnudas o, como el más reciente, con la exhibición de su nueva colección de lencería, dejando a más de uno asombrado con sus movimientos sugerentes.

