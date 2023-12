“Ella Baila Sola”, de Peso Pluma, es nombrada la canción número 1 de 2023 por la revista Rolling Stone

Cada año la revista Rolling Stone da a conocer el listado de las mejores canciones, las cuales son elegidas por los editores de la publicación. Si bien influye la popularidad que esos temas tuvieron entre el público, también se toma en cuenta el impacto que lograron los artistas con su propuesta musical. El número 1 de 2023 es para “Ella Baila Sola”, del grupo Eslabón Armado y Peso Pluma.

El texto que la revista incluyó para describir el éxito del sencillo del cantante y la banda mexicana fue el siguiente: “A medida que la música mexicana alcanzó nuevas alturas este año, el fenómeno cultural se volvió imposible de ignorar, y su éxito en las listas de éxitos es una de las historias musicales más importantes y globales de 2023. Quizás ninguna canción capturó el movimiento como “Ella Baila Sola”, el destacado estilo sierreño por el grupo emergente Eslabón Armado y la nueva estrella Peso Pluma. Los primeros rasgueos de un requinto espinoso despejan el camino para una ráfaga de charchetas y trombón que le dan a la canción un sonido rico y redondeado que engancha al oyente de inmediato. Después de recibir un impulso en TikTok, “Ella Baila Sola” rápidamente dominó las listas, convirtiéndose en el número uno mundial en Spotify y ocupando el Top 5 del Billboard Hot 100, esta última una hazaña histórica que sólo demuestra todo el poder de la música mexicana”.

Las otras canciones que ocuparon el Top 10 fueron “Boy’s a Liar”, de Pink Pantheress con Ice Spice; “A&W”, de Lana del Rey; “I Remember Everything”, de Zach Bryan con Kacey Musgraves; “Bzrp Music Sessions Vol.53”, de Shakira con Bzrp; “Super Shy”, de NewJeans; “Get Him Back!” de Olivia Rodrigo; “Strike (Holster)”, de Lil Yachty; “What Was I Made For?”, de Billie Eilish, y “On My Mama”, de Victoria Monét. “Flowers”, de Miley Cyrus, ocupó el lugar 12, y “Anti-Hero”, de Taylor Swift, ni siquiera figuró en el listado.

Peso Pluma también fue reconocido por la plataforma Spotify como el Artista más escuchado en México en 2023, junto con su álbum Génesis; el pasado 11 de noviembre se presentó en el Foro Sol, logrando un lleno total. Cabe mencionar que además de “Ella Baila Sola”, el intérprete de corridos tumbados obtuvo otros éxitos a lo largo del año que logró colocar en el Top 40 del Billboard Hot 100, como “PRC”, “La Bebé” y “Bzrp Music Sessions Vol. 55”.

Además, Peso Pluma dio una sorpresa a sus fans a través de su cuenta de Instagram, ya que el 7 de diciembre estrenará el video de su nuevo sencillo “Bellakeo”, a dueto con la artista brasileña Anitta. El post que presenta algunas escenas del clip lleva hasta el momento más de 834,000 likes.

