Julia Roberts y Ethan Hawke protagonizan thriller apocalíptico de Netflix, “Dejar el Mundo Atrás”

La premisa inquietante de un posible fin del mundo se despliega en el próximo thriller apocalíptico de Netflix, “Dejar el mundo atrás” (Leave The World Behind), que presenta en sus roles principales a Julia Roberts y Ethan Hawke, ambos aclamados actores en la industria cinematográfica. La película, dirigida por Sam Esmail, conocido por su trabajo en la serie “Mr. Robot”, se destaca como uno de los estrenos más anticipados del mes.

En el tráiler final de la película, los personajes Amanda y Clay Sandford, interpretados por Roberts y Hawke, planifican un tranquilo fin de semana en un Airbnb con su familia. No obstante, su escape apacible se ve amenazado cuando dos desconocidos aparecen en su puerta, alertando sobre un inminente apocalipsis. Aislados sin conexión a Internet ni señal de teléfono, la familia se ve obligada a depender de sus instintos en medio de una situación inimaginada.

El elenco de “Dejar el mundo atrás” también incluye a destacados actores como Mahershala Ali, Myha’la Herrold y Kevin Bacon. La película, basada en la novela homónima de Rumaan Alam, cuenta con la producción ejecutiva de Barack y Michelle Obama, quienes, tras recomendar el libro original, supervisaron la adaptación del guion. Tras una breve proyección en cines selectos en noviembre, la película llegará a la audiencia global a través de Netflix el próximo viernes 8 de diciembre.

Julia Roberts reflexiona sobre la repentina muerte de Matthew Perry

La noticia de la repentina muerte de Matthew Perry en octubre pasado impactó a muchos, incluyendo a Julia Roberts, quien compartió sus reflexiones sobre la tragedia en una entrevista reciente con Entertainment Tonight.

“El fallecimiento repentino de alguien tan joven es desgarrador. Creo que, ya sabes, nos ayuda a todos a apreciar lo que tenemos y a seguir adelante de manera positiva lo mejor que podamos”, expresó Julia Roberts durante la entrevista.

El actor Matthew Perry fue encontrado muerto en su hogar de Los Ángeles el 28 de octubre, a la edad de 54 años, aparentemente por ahogamiento. La causa de su muerte sigue pendiente después de una autopsia inicial y un informe toxicológico.

La conexión entre Julia Roberts y Matthew Perry se originó cuando ella participó como invitada en un episodio de “Friends”, la famosa serie de televisión en la que Perry era uno de los protagonistas. La actriz aceptó el papel con la condición de ser parte de la historia de Perry.

El breve romance entre Julia Roberts y Matthew Perry durante la década de los 90 quedó marcado en la memoria de ambos. Perry escribió sobre su relación en sus memorias “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”.

En sus memorias, Perry relató cómo envió tres docenas de rosas rojas a Roberts con una tarjeta ingeniosa y cómo comenzaron su noviazgo mediante faxes diarios que evolucionaron a largas llamadas telefónicas. Sin embargo, sus luchas contra las adicciones impidieron que la relación prosperara.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Estaba constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? Yo no era lo suficientemente; nunca podría ser suficiente; Estaba destrozado, roto, no era digno de ser amado. Entonces, en lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts”, confesó Perry en sus memorias.

