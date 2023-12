María Becerra aparece en la portada de la revista Rolling Stone Argentina, luciendo sensuales atuendos

María Becerra ha sorprendido de nuevo a sus fans, ahora con una serie de fotografías tomadas para la edición argentina de la revista Rolling Stone, en la que explotó al máximo su faceta de modelo. Ella lució espectacular usando un conjunto de top y minifalda con transparencias, y posteriormente optó por un sostén plastificado que dejó ver sus grandes tatuajes.

La nena de Argentina fue entrevistada por Ayelén Cisneros, y recordó cómo disfrutaba estar con su familia viendo la televisión cuando era adolescente. Su paso por la escuela no estuvo exento de problemas, ya que era víctima de bullying: “Les rogué a mis papás que me mandaran al colegio técnico. Empecé a los 12, en el primer año de secundaria, y fue lo peor que me pudo haber pasado. Lo dejé y me fui a otro colegio, donde ingresé muy lastimada psicológicamente porque venía de todo ese maltrato. Era la nueva que, encima, estaba toda traumada y no hablaba con nadie. Además, me vestía muy diferente, venía de ese trauma que me habían metido en el colegio técnico. Éramos dos mujeres en todo el colegio. Era acoso. En un momento casi sufro una violación por parte de cinco compañeros que me llevaron al baño. Eran p******s en plena pubertad, viendo porno en el fondo del salón de clases”.

La vida de María cambió cuando, en 2015, grabó un video acerca de “cómo afeitarse el bigote” para Facebook. A ese le siguieron otros llenos de humor, por lo que abrió su canal de YouTube, que hasta la fecha sigue vigente. Como influencer ella misma contactaba a patrocinadores para promocionar diversos productos, y así estuvo varios años, pero todo cambió cuando conoció a Big One, productor de música urbana. A él le mostró 12 baladas que había escrito, todas en idioma inglés.

Su primer EP fue lanzado en 2019, y a partir de ahí decidió dedicarse de lleno a la música, ya en español y en el género de reguetón: “Yo me había criado cantando a capela, en las clases de canto, en las muestras, en el coro. Vos afinás mucho el oído así. Cuando empecé a hacer música, a los 17, conocí el Auto-Tune. Y, claro, me enamoré de esta herramienta, que es muy peligrosa…Así perdí toda afinación propia de oído, porque te facilita mucho las cosas. Me acostumbré, me desorienté por completo. Fue todo muy de golpe y recibí piñas de todos lados. Me sirvió mucho ese entrenamiento, aprendí mucho”.

Ahora, la cantante de 23 años ha lanzado 52 sencillos, muchos de ellos en colaboración con artistas como Enrique Iglesias, Natti Natasha, J Balvin, Camila Cabello y Tini. Para su segundo álbum, La nena de Argentina, editado en 2022, decidió no contar con invitados, con el objetivo de resaltar su talento como solista. Cisneros también le preguntó a María qué es lo que hace para conectar con su interior en la vida diaria: “En este mismo momento, creo que lo que más me conecta conmigo es estar en casa, con mi pareja, con mis animales, ahí encuentro mi paz, mi lugar seguro, mi tranquilidad”.

María Becerra cuenta ya con millones de seguidores (tan sólo en Instagram tiene más de 13), y está feliz tras anunciar que el 23 de marzo de 2024 se presentará en concierto en el estadio River Plate. Ella grabó un video para promocionar el evento, y lo acompañó con el siguiente mensaje: “NO SE IMAGINAN TODO LO QUE VAMOS A VIVIR EN RIVER 😭🥺 Qué emoción que este sueño esté camino a hacerse realidaddddd”. 😍😍😍🙏🏼

