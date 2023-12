Un hombre condenado a muerte en Florida enfrenta cargos por otro crimen sin resolver

Uno de los tantos crímenes sin resolver que hay en el país logró avanzar después de 25 años, tiempo en el que la víctima solo fue un boceto. Ahora, además de conocerse el nombre de la mujer asesinada, se conoció al responsable: un hombre condenado a muerte en Florida.

Se trata de Lucious Boyd, quien actualmente tiene 64 años y que está en el corredor de la muerte esperando le sea cumplida su sentencia por otro caso, el del asesinato y violacion de la joven hispana estudiante de enfermería, Dawnia Dacosta, de 21 años, ocurrido dos semanas antes que el de la nueva acusación.

De acuerdo con Univision Noticias, detectives de la Unidad de Casos Sin Resolver de la Oficina del Sheriff de Broward identificaron a aquella mujer desconocida, quien fue violada y asesinada en diciembre de 1998, y según los investigadores tuvo unos últimos momentos “muy violentos”.

Se identificó a la mujer asesinada como Eeleen Truppner, de 41 años, se informó que llegó de Puerto Rico a Florida para tomar clases de inglés, pero en el camino a la construcción de sus sueños se encontró con la maldad que terminó con su vida.

Una vez hecho eso, el siguiente paso fue buscar al responsable del asesinato, del mismo modo con el que se logró la identificación de Truppner, se dio con la identidad del hombre que la violó y asesinó: con pruebas de ADN.

“Esto fue posible gracias a los esfuerzos de colaboración de detectives de casos sin resolver, analistas de laboratorio de criminalística e investigadores de la escena del crimen. Ya la familia de Eileen puede poner fin a décadas de vivir con incertidumbre” dijo Gregory Tony, el jefe de la Oficina del Sheriff de Broward.

Al asesinato de Eeeleen Truppner

De acuerdo con AP, un navegante encontró su cuerpo un una zona cubierta de hierba frente a la U.S. 27 en el suroeste de Broward, dando así inicio a una investigación que no llevó a ningún lado durante décadas, pues no había testigos ni cámaras.

Sin avances, el caso fue quedando en el olvido y pasó a ser parte de los no resueltos, hasta que el expediente se desempolvó y se descubrió que Boyd arrastró a Truppner hasta una zona aislada de la U.S. 27, una milla al norte de la Interestatal 75, donde la violó y asesinó, según los detectives.

Así, años después de lo ocurrido, la familia de la víctima tiene un cierre, su hermana, Nancy Truppner, dio declaraciones a medios de comunicación respecto a la investigación. “Mi corazón está quebrado desde entonces, fue hace muchos años, pero la herida está presente, no ha cerrado”, aseguró la mujer.

Informó también que su hermana llegó a Florida a mediados de los 90, después tuvo problemas de salud mental tras el nacimiento de sus hijos. “Mi hermana era muy amable y tenía un buen corazón. Nunca criticó a nadie, nunca hizo daño a nadie. No merecía morir como murió”, concluyó.

