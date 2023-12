Así se disputarán las semifinales del NBA In-Season Tournament en Las Vegas

Tras los cuartos de final disputados este lunes y este martes, Las Vegas (EE.UU.) ya tiene a sus cuatro candidatos para llevarse el primer NBA In-Season Tournament.

Por un lado se enfrentarán Los Angeles Lakers vs. los New Orleans Pelicans y por el otro se medirán los Milwaukee Bucks vs. los Indiana Pacers.

Ambas semifinales se disputarán este jueves mientras que la final se jugará el sábado, todo ello a partido único y en Las Vegas.

Esta será la hora de los encuentros:

Los Ángeles Lakers vs. New Orleans Pelicans – 6:00 pm hora LA.

Milwaukee Bucks vs. Indiana Pacers – 2:00 pm hora LA.

Lakers se llevó el último boleto

Los últimos en sacarse el billete para la ciudad del juego fueron los Lakers, que derrotaron este martes por 106-103 a los Phoenix Suns de Kevin Durant y Devin Booker con un partidazo de LeBron James (31 puntos, 8 rebotes, 11 asistencias y 5 robos).

En esa semifinal les esperan los New Orleans Pelicans, que asaltaron Sacramento el lunes y sometieron a los Kings por 117-127 gracias principalmente a Brandon Ingram (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias).

Bucks quiere imponerse en el Este

Por el lado del Este, los Bucks arrollaron este martes a los New York Knicks por 146-122 con un espectacular 23 de 38 desde la línea de tres y con 35 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias de Giannis Antetokounmpo.

Su rival serán los Pacers, que dieron la sorpresa el lunes eliminando a los Boston Celtics por 122-112 con un Tyrese Haliburton excelente (triple-doble con 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias).

La NBA Cup no es lo único por lo que lucharán estos cuatro equipos en Las Vegas, ya que hay premios económicos en juego.

Los jugadores del equipo campeón se llevarán cada uno medio millón de dólares ($500,000 dólares) y los del sub campeón se embolsará $200,000 dólares.

