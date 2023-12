Damon Albarn dice que es hora de terminar de nuevo al grupo Blur: “Es demasiado para mí”

El grupo Blur es uno de los pilares del britpop, pero hará de nuevo una pausa indefinida, de acuerdo a las recientes declaraciones de su vocalista Damon Albarn, quien también es líder -desde 2001- de la banda virtual Gorillaz.

En una entrevista para la revista francesa Les Inrockuptibles, Albarn, de 55 años, dio a conocer la noticia, lo cual desconcertó un poco a sus fans, tomando en cuenta que Blur acaba de hacer una exitosa serie de presentaciones en Argentina, Chile, Colombia y México: “Es hora de terminar esta campaña. Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor tocar estas canciones nuevamente, pasar tiempo con estos tipos, hacer un álbum, bla, bla, bla. No estoy diciendo que no lo volveré a hacer, fue un hermoso éxito, pero no estoy pensando en el pasado”.

Damon también comentó que el año próximo trabajará en una ópera que se presentará en París, y que se reunirá con el ilustrador Jamie Hewlett para comenzar el proyecto de un nuevo álbum de Gorillaz, la banda virtual que presenta a cuatro personajes animados, pero con el sonido de varios músicos invitados. El más reciente disco que lanzaron fue Cracker Island, en febrero pasado.

Blur, un grupo con más de tres décadas de carrera

Formado a principios de los 90 por Albarn, el guitarrista Graham Coxon, el bajista Alex James y el baterista Dave Rowntree, Blur fue uno de los grupos de rock británicos más importantes de esa década, con exitosos álbumes como Parklife (1994) y The Great Escape (1995). Todo ello causó una rivalidad -muy difundida en los medios- con Oasis, banda con la que se disputaban los sencillos número 1 en los charts del Reino Unido.

Blur se separó por primera vez en 2003, y seis años después ofrecieron una serie de conciertos de gran éxito. En 2015 volvieron a grabar un álbum, The Magic Whip, que debutó en el número 1 de ventas en Inglaterra, y tras una gira promocional vino un segundo retiro (durante todo ese tiempo Damon Albarn ha trabajado paralelamente con Gorillaz). Finalmente, en mayo de este año editaron el disco The Ballad Of Darren, con los sencillos “The Narcissist”, “St. Charles Square” y “Barbaric”; la promoción incluyó dos shows con llenos totales en el estadio de Wembley.

Sigue leyendo: