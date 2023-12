Gol histórico: Santi Giménez rompió la legendaria marca de Luis Suárez en la Eredivisie

Corría el tiempo de compensación, Javairo Dilrosun mandó un centro al corazón del área, Santiago Giménez se levantó dando un pasito hacia atrás, remató con un cabezazo perfecto y perforó la meta defendida por Bijlow.

La anterior pareciera una narración normal en los juegos del Feyenoord y otro día en la oficina para Santiago Giménez; sin embargo, este gol fue muy especial para el delantero azteca, ya que fue con el que inscribió su nombre con letras de oro en la Eredivisie.

Y es que de esta manera “El Bebote” llegó a 31 tantos en la liga de Países Bajos en lo que va del 2023, rompiendo el récord de Luis Suárez, quien implantó uno de 30 en el 2009 con el Ajax.

Los 18 tantos que suma en lo que va de esta temporada, sumada a los 13 que convirtió de enero a mayo, destronaron al “Pistolero”, quien era considerado el máximo anotador de la historia de la liga, en un año calendario, hasta hace unas horas.

Giménez logró esta impactante cifra en 35 partidos de liga en lo que va del 2023, mientras que el delantero charrúa impuso su marca en el 2009 en 31 juegos. Eso sí, “El Chaquito” fue más letal que el “Pistolero” en jugadas, ya que el uruguayo marcó solo 19 goles de jugada, anotando 9 de penal y 2 de tiro libre, mientras que el mexicano terminó clavando el esférico en las redes en jugadas 30 veces y solo uno a balón parado, en su caso de penal.

Como dato curioso, al término de la campaña en la que Suárez impuso su legendaria marca salió del equipo y de la liga, ya que su efectividad de frente al marco lo puso en la mira de los grandes equipos europeos y firmó un contrato con el Liverpool, antes de mudarse a Barcelona.

Triunfo agónico del Feyenoord contra el Volendam

El gol de este jueves de Giménez no solamente sirvió para el récord individual, sino que también le dio 3 puntos al Feyenoord en la lucha por la cima del campeonato.

La anotación de Santi llegó hasta el minuto 94, cuando parecía que el juego terminaría en empate en el Feyenoord Stadium, ya que persistía el 1-1 tras el término del tiempo regular; sin embargo, los locales nunca bajaron los brazos y recibieron su recompensa por luchar hasta el último minuto cuando el cabezazo del “Bebote” hizo vibrar al estadio entero.

Posteriormente, 3 minutos después, llegó la puntilla, el tercer tanto del Feyenoord a través de los botines de Igor Paixao.

Santiago Giménez reconoció que al Feyenoord le urgía sacar los tres puntos

Al respecto, Santiago Giménez expresó que al equipo le urgía la victoria y que llegó cuando más lo necesitaban.

“Una locura; la verdad es que la gente ya lo estaba esperando. Creo que los jugadores también estábamos desesperados porque esta victoria la necesitábamos sí o sí”, aseguró en entrevista para Fox Sports al final del encuentro.

“Veníamos de dos derrotas muy dolorosas y teníamos que salir de ese pequeño hoyo que, al final, nos metimos, y se siente fantástico poder ayudar al equipo a ganar en esta circunstancia”, complementó.

Sobre el gol que, además lo pone como el máximo anotador de la temporada 2023-24 en la Eredivisie, el artillero mexicano dijo sentirse muy emocionado por la posibilidad de ganar el título de goleo individual, aunque no es algo que le obsesione.

“Mucho (me emociona). Creo que fue un objetivo que me tracé al principio de temporada; al final, si no se da, es cosas que pasan y que suelen suceder, pero sí voy a trabajar al máximo para poder lograrlo”, comentó.

“El Bebote” también destacó el esfuerzo colectivo y halagó la actitud de sus compañeros, quienes no descansaron hasta conseguir la victoria, pese a que venía de dos derrotas al hilo.

“Me siento bien en el equipo en el que estoy porque, la verdad, es que mis compañeros, por ahí yo soy el que marca, pero ellos son los que me dan los pases, la confianza, con los que convivo día a día y creo que hoy merecen un aplauso porque, salir de dos derrotas, así grandes, y ver cómo lucharon el día de hoy para conseguir la victoria, es de aplaudirse. Estoy orgullo de pertenecer a Feyenoord y estoy muy feliz”, concluyó.

